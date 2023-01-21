Пільги збережуть: у Міносвіти розповіли подробиці вступної кампанії-2023

Для вступу до вишів у 2023 році абітурієнтам можуть здати національний мультіпредметний тест (НМТ) або скористатися НМТ 2022 року чи ЗНО 2021/2020 років. Для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності необхідно додатково скласти творче чи спортивне завдання.

Як повідомляють в Міносвіти, цього року будут новації. Якщо раніше завдання тестів з математики, історії та української мови були з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності, то цього року платформа буде доопрацьована і можливості з використання інших форматів завдань, які були притаманні саме системі ЗНО, суттєво розширять.

«В завданнях з історії України застосовуватиметься формат на встановлення хронологічної послідовності. Це доволі важливий специфічний формат для такого предмета, як історія, тому що хронологічна компетенція перевіряється виключно на цьому предметі. Також буде запропоновано низку завдань на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих», — зазначив в.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко.

Вступники одержать результати одразу, як тільки вони виконають усі завдання з того чи іншого предмета. Виходячи з аудиторії тимчасового екзаменаційного центру, кожен учасник буде знати свій результат у тестових балах.

НМТ складатиметься з двох обов’язкових предметів (української мови та математики) та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку: історія України, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, фізика, хімія, біологія.

«НМТ буде складатися вступником протягом одного дня у форматі комп'ютерного тестування загальною тривалістю 180 хвилин. Складання НМТ в один день зменшує безпекові ризики учасників тестування, робить більш безпечною та простою організацію проведення НМТ, дозволяє уникнути зайвих логістичних витрат державі та родинам учасників випробувань», — сказав очільник МОН Сергій Шкарлет та додав, що будуть збережені усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

«Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно за їхнім вибором та укласти договір про здобуття освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні», — зазначив він.

За словами міністра, до Верховної Ради подається законопроєкт зі спільно узгодженою моделлю вступних випробувань у 2023 році у вигляді удосконаленого національного мультипредметного тесту

Нагадаємо, що цього року Міністерство освіти змінило умови зовнішнього незалежного оцінювання через безпекові питання. МОН як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ, де міститиметься обов’язковий та додатковий блоки.

Фото Pixabay

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