Відсрочення — тільки на час навчання: чому студентів та аспірантів можуть мобілізувати з липня до вересня

В Україні триває воєнний стан, а відповідно, і загальна мобілізація. Згідно зі статею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Але право на відстрочнення від мобілізації студенти мають лише на час навчання.

Тобто, студенти очної або дуальної форми навчання мають право на відстрочення протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі, тобто до отримання дипломів. Доки військовозобов’язаний має підтверджувальний документ, що він є студентом, аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання, він отримує відстрочення від мобілізації.

Студентів можуть мобілізувати у так званий «проміжний», перехідний між навчаннями час. Наприклад, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату у вищому навчальному закладі до магістратури, після закінчення ЗВО до аспірантури та перед вступом на докторантуру, пише ТСН.

Наприклад, зазвичай у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом у кінці червня — на початку липня, наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня, тобто фактично від початку липня до початку вересня військовозобов'язаний не має права на відстрочення.

Ще однією підставою для вручення повістки студентові до отримання диплому є його відрахування, виключення з навчального закладу. Доки студента не відрахують, доки нема наказу про це, діє право на відстрочення. Коли рішення про відрахування набере чинності, військовозобов'язаний припиняє бути студентом та може бути мобілізованим.

Законом не забороняється вручати повістки студентам коледжів та університетів. Іноді, якщо студент пред'явить студентський квиток співробітникам військкомату, вони можуть вирішити не вручати повістку.

Що робити, якщо повістку було вручено

Якщо військовозобов'язаному студенту чи аспіранту була вручена повістка до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців, ігнорувати її не можна. Потрібно з’явитися до ТЦК з актуальними документами, що підтверджують статус студента (аспіранта) денної форми навчання та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, за які порушення військовозобов'язаних можуть позбавити волі, або ж просто оштрафувати.

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