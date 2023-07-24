Помер знаменитий володар Кубка чемпіонів, за якого першим у британському футболі заплатили мільйон (фото, відео)

На 70-му році помер знаменитий у минулому нападник «Ноттінгем Форрест», «Манчестер Сіті», «Сампдорії», «Аталанти», «Рейнджерс» та збірної Англії Тревор Френсіс. Як повідомляє The Sun, смерть настала від зупинки серця, коли ексфутболіст перебував у своєму будинку неподалік іспанської Марбельї.

Френсіс розпочинав свою кар'єру у дорослому футболі, ще будучи школярем, дебютувавши за «Бірмінгем» у 16-річному віці. Найбільших успіхів досяг, виступаючи за «Ноттінгем Форрест», з яким двічі поспіль, у 1979-му та 1980-му, ставав володарем Кубка чемпіонів. Крім «лісових», Тревор також виступав за «Манчестер Сіті», італійські «Сампдорію» та «Аталанту», шотландський «Рейнджерс», загалом за кар'єру погравши у п'яти різних країнах.

Тревор Френсіс із дружиною Хелен та Кубком чемпіонів

Також персона Тревора Френсіса примітна тим, що він став першим британським футболістом, за якого було заплачено один мільйон фунтів стерлінгів — у 1979-му «Ноттінгем Форрест» виклав таку суму «Бірмінгему» за забивного форварда (у період з 1970-го по 1979-й Тревор забив 118 м'ячів у 280 матчах). Утім, він не став першим футболістом в історії, за якого було заплачено семизначну суму, — у 1975-му в мільйон фунтів стерлінгів обійшовся перехід італійця Джузеппе Савольді з «Болоньї» до «Наполі». У складі збірної Англії Френсіс зіграв 52 матчі та забив 12 м'ячів, був учасником ЧС-1982.

Після завершення ігрової кар'єри став тренером. Протягом 15 років, з 1988-го по 2003 рік, працював із англійськими клубами. Тричі «Шефілд Уенсдей» та «Бірмінгем» під керівництвом Тревора Френсіса виходили до фіналів Кубка Англії чи Кубка ліги, але у всіх випадках програвали, так і не принісши своєму наставнику жодного трофея у тренерській кар'єрі. У 1998-му Френсіса було включено до списку 100 легенд англійської футбольної ліги, а відійшовши від футбольних справ, він працював експертом на спортивних телеканалах, зокрема Sky Sports.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон Європи з футболу та володар «Золотого м'яча» Луїс Суарес Мірамонтес.

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