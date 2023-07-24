Помер знаменитий володар Кубка чемпіонів, за якого першим у британському футболі заплатили мільйон (фото, відео)
На 70-му році помер знаменитий у минулому нападник «Ноттінгем Форрест», «Манчестер Сіті», «Сампдорії», «Аталанти», «Рейнджерс» та збірної Англії Тревор Френсіс. Як повідомляє The Sun, смерть настала від зупинки серця, коли ексфутболіст перебував у своєму будинку неподалік іспанської Марбельї.
Френсіс розпочинав свою кар'єру у дорослому футболі, ще будучи школярем, дебютувавши за «Бірмінгем» у 16-річному віці. Найбільших успіхів досяг, виступаючи за «Ноттінгем Форрест», з яким двічі поспіль, у 1979-му та 1980-му, ставав володарем Кубка чемпіонів. Крім «лісових», Тревор також виступав за «Манчестер Сіті», італійські «Сампдорію» та «Аталанту», шотландський «Рейнджерс», загалом за кар'єру погравши у п'яти різних країнах.
Також персона Тревора Френсіса примітна тим, що він став першим британським футболістом, за якого було заплачено один мільйон фунтів стерлінгів — у 1979-му «Ноттінгем Форрест» виклав таку суму «Бірмінгему» за забивного форварда (у період з 1970-го по 1979-й Тревор забив 118 м'ячів у 280 матчах). Утім, він не став першим футболістом в історії, за якого було заплачено семизначну суму, — у 1975-му в мільйон фунтів стерлінгів обійшовся перехід італійця Джузеппе Савольді з «Болоньї» до «Наполі». У складі збірної Англії Френсіс зіграв 52 матчі та забив 12 м'ячів, був учасником ЧС-1982.
Після завершення ігрової кар'єри став тренером. Протягом 15 років, з 1988-го по 2003 рік, працював із англійськими клубами. Тричі «Шефілд Уенсдей» та «Бірмінгем» під керівництвом Тревора Френсіса виходили до фіналів Кубка Англії чи Кубка ліги, але у всіх випадках програвали, так і не принісши своєму наставнику жодного трофея у тренерській кар'єрі. У 1998-му Френсіса було включено до списку 100 легенд англійської футбольної ліги, а відійшовши від футбольних справ, він працював експертом на спортивних телеканалах, зокрема Sky Sports.
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