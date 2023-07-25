Ворог вночі атакував Київщину з повітря: всі дрони збито на підльоті до столиці

В ніч на вівторок, 25 липня, російський ворог знову намагався здійснити атаку на мирні міста України. В Повітряних силах попередили про небезпеку для низки областей.

На щастя, Сили протиповітряної оборони знищили всі «шахеди», на підльоті до Києва.

Про це повідомили у Київській міській воєнній адміністрації (КМВА).

«Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що російські нелюди в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Зокрема, з особою жорстокістю і цинізмом росіяни били в ніч на 23 липня по Одесі: в місті одну людину вбито, кілька десятків поранено, були руйнування інфраструктури і історичних споруд.

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