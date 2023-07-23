Потрібен повноцінний повітряний щит: Зеленський про перемогу над ракетним терором росії

Україні потрібен повноцінний повітряний щит — лише так можна перемогти російський ракетний терор.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів», — заявив він.

Зеленський додав, що захисту всієї території України — міст і громад — потрібно більше систем протиповітряної оборони.

«Світ не повинен звикнути до російського терору — потрібно перемогти терор. І це можливо!» — зазначив президент.

Нагадаємо, що після виходу із «зернової угоди» росія протягом останніх декількох днів тероризує південь України нічними обстрілами. Зокрема, в ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу «Онікс», Х-22 та «Калібр». Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще 22 — отримали поранення. Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

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