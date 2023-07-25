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ЗСУ мали успіх у Донецькій області: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

9:33 25 липня 2023
військові

Українські військові продовжують поступово звільняти окуповану територію. Зокрема, ЗСУ мали успіх в районі Старомайорського Донецької області й наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону.

За його словами, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках — закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«В напрямку Старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви», — розповів він.

На Куп'янському та Лиманському напрямках українські військові продовжують стримувати наступ російських військ.

«Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки», — додав спікер.

При цьому, за його словами, ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат.

«Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень», — додав він.

Нагадаємо, втрати окупантів за минулу добу склали 600 військових, 30 артсистем, 12 танків, 14 дронів та інша техніка.

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