Шість сотень окупантів, 30 артилерійських систем та 12 танків: названо втрати росіян за добу

Розпочалася п’ятсот сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу «Shahed» по Україні.

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.



У відповідь на обстріли авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу «шахед-136». А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

В цілому втрати російського ворога за добу склали:

- особового складу- 243 220 (+600) осіб ліквідовано,

- танків — 4174 (+12) од,

- бойових броньованих машин — 8131 (+13) од,

- артилерійських систем — 4705 (+30) од,

- РСЗВ — 698 (+1) од,

- засоби ППО — 454 (+2) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3977 (+14),



- автомобільної техніки та автоцистерн- 7194 (+12) од,

- спеціальна техніка — 703 (+5).

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 25 липня російські варвари знов атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. На підльоті до Києва всі «шахеди» знищила українська ППО.

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