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Уміло використали «великий калібр»: Сирський показав, як бійці ЗСУ знищили окупантів

15:37 11 липня 2023
танк

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Українські воїни нищать російських ворогів, які чинять потужний опір, застосовуючи, серед іншого і «великий калібр».

Відео вдалої роботи ЗСУ показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у своєму Telegram.

«Завдяки роботі аеророзвідки, було виявлено зосередження живої сили росіян», — розповів він.

За словами генерала, точним пострілом з великого калібру окупантів було знищено.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої.

Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут Донецької області.

За минулу добу ЗСУ знищили понад 500 загарбників, російський гелікоптер, 17 бронемашин та іншу техніку росіян.

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