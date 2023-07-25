Бодібілдер упустив 200-кілограмову штангу собі на шию: жахливий момент потрапив на відео

Безглуздою смертю завершилося рядове тренування у спортзалі для індонезійського бодібілдера та тренера Джастіна Вікі.

33-річний спортсмен любив хвалитися в соцмережах своїм підтягнутим тілом, над яким він наполегливо працював ледь не щодня. Трагічними для нього стали звичайні вправи на присідання зі штангою. Поставивши собі вагу понад 200 кг, Джастін не зміг утримати штангу, яка, незважаючи на підтримку товариша, впала Вікі прямо на шию.

Бодібілдер встиг її зіштовхнути з себе, але при цьому отримав тяжкі травми шиї, де сталося здавлення життєво важливих нервів, що відповідають за роботу серця та легень. Лікарі, які прибули на місце, нічим не змогли допомогти потерпілому, лише констатувавши його смерть.

Bodybuilder Justyn Vicky, 33, проходить по дорозі, що тягнеться по барбіль, коли трейдувати на 450+ фунтів в horror accident pic.twitter.com/jUFHsFSHrZ July 21, 2023

«Вікі був цілеспрямованою, обов'язковою та товариською людиною. Він ділився тим, що знав про бодібілдінг, давав поради своїм друзям, а також просив їх дбати про себе та не намагатися вийти за межі своїх можливостей. „Тільки ти знаєш свої здібності“, — казав він. Я сподіваюся, що Вікі спочиває з миром, поряд із Богом таі знайшов місце, на яке заслуговує», — сказав близький друг загиблого в коментарі Bali Express.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий чемпіон-рекордсмен «Містер Олімпія» Шон Роден.

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