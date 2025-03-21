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Десятки могил зруйновано на одеському цвинтарі внаслідок нічної атаки армії росії (фото, відео)

12:33 21 березня 2025
Росіяни вдарили по цвинтарі в Одесі. Фото зі сторінки Сергія Братчука

Під час масованого нальоту російських дронів-камікадзе у ніч на 21 березня, в Одесі було серйозно зруйновано Таїровський цвинтар.

Як пише «Думська», за попередніми даними, відомо про пошкодження півсотні могил, 30 з яких повністю зруйновані.

Таїровський цвинтар в Одесі постраждав під час атаки "шахедів". Фото зі сторінки Сергія Братчука

Пошкодження зафіксовано на дільницях 64а, 104 та 93. Там поховання проводились переважно з 1974 по 2010 роки.

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Пошкодження зазнали близько півсотні поховань. Фото зі сторінки Сергія Братчука

Близько 30 могил повністю знищено. Фото зі сторінки Сергія Братчука

«Російське зло воює навіть із мертвими українцями… Співробітники продовжують оцінювати масштаб руйнувань», — написав на ТГ-каналі речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Цьому цвинтарі дістається не вперше. Восени 2024 року мер Одеси Геннадій Труханов розповідав, що під час атаки противника було пошкоджено понад сотню могил на дільницях 146, 147, 157 та 158, де поховання відбувалися переважно з 1977 до 2010 роки. З 114 пошкоджених могил 19 було зруйновано повністю.

Останнім часом Одеса часто опиняється під масованим ударом з повітря — в обласному центрі та передмісті було серйозно пошкоджено критичну інфраструктуру.

Фото зі сторінки Сергія Братчука

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