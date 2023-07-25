В Одесі сталася стрілянина: введено операцію «Сирена»

У Приморському районі Одеси, посилення повітряної оборони нині обговорюють на найвищому рівні, сталася стрілянина. За попередніми даними, невідомі з травматичної зброї обстріляли автомобіль.

Про це повідомили в управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що поліція отримала повідомлення про стрілянину на вулиці Базарній близько 11:00 від очевидця.

Зараз на місці події працюють поліцейські.

Встановлено, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох машинах почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

За наявними на тепер даними, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу («Хуліганство»).

Обставини та учасники події встановлюються.

Місцеві ЗМІ тим часом повідомляють, що на місці виявили 5 гільз калібром 9 мм.

Нагадаємо, тиждень тому стрілянина сталася і в центрі столиці — в Печерському районі чоловік проник в офіс і звідти відстрілювався від наряду приватної охорони.

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