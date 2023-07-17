Стрілянина в Києві: чоловік проник в офіс і відкрив вогонь по охоронцям, є поранені

В Печерському районі Києва 17 липня чоловік проник в офіс та влаштував стрілянину.

Про це повідомили в МВС України.

За даними правоохоронців, вранці 17 липня невідомий зайшов в офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони, в який чоловік почав стріляти.

В результаті було поранено одного співробітника.

Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Але спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.

Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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