Окупантів вибили з Андріївки: Череватий пояснив, чому це важливо

Селище Андріївка Донецької області, з якої українські військові вибили росіян, дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де тривають важкі бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога», — сказав він.

Андріївка на карті

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі українські підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

«В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в т. ч. використовуючи надані німецькі мостоукладачі Biber», — додав спікер.

Також Череватий пояснив, чому Збройні сили України просуваються на північ від Бахмута значно повільніше, ніж на півдні. Це відбувається через певні природні перешкоди та кращу підготовку ворога.

«На північ від Бахмута ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, в тому числі водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває і з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух», — сказав Череватий.

Він також наголосив, що просування ЗСУ на північ від Бахмута теж не припиняється. Окрім того, там тривають певні підготовчі заходи, які «дадуть про себе знати дещо згодом».

Нагадаємо, раніше у Генштабі констатували, що ворог на Бахмутському напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки, під час яких застосовував резерви. За добу 24 липня там відбулося 35 бойових зіткнень.

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