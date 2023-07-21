Щодоби звільнюємо сотні метрів нашої землі: Череватий про ситуацію під Бахмутом

Сили оборони України наступають під Бахмутом та поступово витісняють ворога, попри значну перевагу росіян в озброєнні та особовому складі.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.

За його словами, нівелювати переваги ворога бійцям ЗСУ допомагає їхнє тактичне новаторство.

«Ми максимально використовуємо маневри, охоплення. Використовуємо різноманітні, так скажімо, тактичні новаторства для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу», — розповів речник.

Череватий зазначив, що процес контрнаступальних дій дуже розмірений, сталий, але невпинний. Він зауважив, що це дає змогу ЗСУ потрохи витісняти окупантів з української землі.

«Тому щодоби ми звільнюємо сотні метрів, щотижня — кілометри нашої землі, дійде час — це будуть і десятки кілометрів», — підкреслив він.

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на кількох напрямках. Зокрема, їхнє успішне просування відбувається на Бахмутському напрямку. Наші захисники наступають північніше та південніше міста. Вони вже змогли зайняти визначальні висоти біля Бахмута. Таким чином, російські окупанти опинилися у пастці, оскільки весь населений пункт перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський підтвердив, що для звільнення Бахмута створено всі умови. За його словами, ЗСУ кожного дня просуваються вперед на відстань від 500 метрів до кілометра.

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