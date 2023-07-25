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Гроші

Кабмін визначив розмір разових виплат до Дня Незалежності: скільки отримають ветерани

15:45 25 липня 2023
Ветеран війни

Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо додаткового соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірі від 450 до 3100 гривень.

Про це говориться в постанові Уряду від 21 липня 2023 р. № 754.

Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 року в такому розмірі:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

  • I групи — 3 100 гривень;
  • II групи — 2 900 гривень;
  • III групи — 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень.

Нагадаємо, що нині в Україні реалізується експериментальний проєкт щодо запровадження Інституту помічника ветерана

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