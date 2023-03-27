Даватимуть по 4000 грн протягом 4 місяців: як ветеранам війни отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

22 березня розпочався другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів та Червоного Хреста з підтримки ветеранів війни. Як подати заявку на цю допомогу — повідомили фахівці «Юридичного пораднику для ВПО».

«Право на допомогу мають повнолітні громадяни України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни I або II групи, та вони внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги у розмірі 4000 грн на місяць протягом 4 місяців.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги (наприклад, допомоги малозабезпеченим сім’ям)".

Для заповнення заяви на отримання допомоги потрібно обов’язково наперед мати:

електронний підпис,

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN),

контактний номер телефону.

«Заява на отримання грошової допомоги подається лише в електронній формі через інформаційний ресурс е-Ветеран. Перейшовши за посиланням, натисніть «Подати заяву».

Після того як авторизувалися за допомогою електронного підпису, перевірте особисті дані. Якщо все правильно, переходьте на наступну сторінку, натискаючи кнопку «Далі».

Під час наступного кроку потрібно ввести мобільний телефон та електронну пошту (за наявності). Далі необхідно зазначити IBAN, підтвердити достовірність наведених у заяві даних та надати згоду на обробку персональних даних.

Завершивши оформлення усіх даних, уважно перевірте їх та у разі, якщо все правильно, підпишіть заяву.

Для цього потрібно повторно скористатися електронним підписом. Після виконання всіх дій заявка буде успішно подана".

Після підтвердження статусу особи у Єдиному державного реєстру ветеранів війни дані заявника в автоматичному режимі передаються до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України для прийняття рішення щодо призначення та подальшої виплати грошової допомоги. У разі позитивної відповіді гроші просто надійдуть на рахунок. Перший платіж має надійти протягом 7 робочих днів після подачі заяви.

Нагадуємо про обережність та уважність при оформленні допомоги, адже стало відомо про нову шахрайську схему в Україні.

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