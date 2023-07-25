До кінця літа точно не встигнуть: рф продовжила терміни ремонту Кримського мосту
уряд рф видав розпорядження, яким продовжив планові строки відновлення пошкодженого українським дроном Кримського мосту до кінця року (раніше йшлося про завершення робіт у листопаді).
При цьому уряд михайла мішустіна вніс зміни в документ, ухвалений ще 13 жовтня минулого року.
Ним визначалися терміни повного відновлення мосту після торішньої атаки (до 1 липня 2023 року).
Тим часом партизани на окупованому півострові оприлюднили перелік суден, які після пошкодження мосту було задіяно в перевезенні цивільних та військових рф до тимчасово окупованого Криму:
- «Єйськ» — 25 легкових або 18 вантажних авто;
- «Керченський 2» — 60 пасажирів, 33 легкових авто чи 21 вантажівок;
- «Лаврентій» — 136 пасажирів та 20 вантажівок;
- «Композитор Ельза Ібрагімова» — 98 вантажівок або 32 автопоїзди;
- «Марія» — 151 пасажир та 25 вантажівок;
- «Конро Трейдер» — 32 залізничні вагони;
- «Авангард» — 45 залізничних вагонів;
- ВДК «Оленегірський гірник» — 190 пасажирів та 20 вантажівок;
- ВДК «Калінінград» — 190 пасажирів та 20 вантажівок.
«Такі перевезення є грубим порушенням законодавства України та міжнародних санкцій», — йдеться у повідомленні партизан.
Нагадаємо, нині влада настійливо рекомендує російським туристам рушати до анексованого Криму так званим сухопутним коридором — через окуповані території півдня України.86