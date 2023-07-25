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Україна

До кінця літа точно не встигнуть: рф продовжила терміни ремонту Кримського мосту

18:53 25 липня 2023
Пошкоджена ділянка

уряд рф видав розпорядження, яким продовжив планові строки відновлення пошкодженого українським дроном Кримського мосту до кінця року (раніше йшлося про завершення робіт у листопаді).

При цьому уряд михайла мішустіна вніс зміни в документ, ухвалений ще 13 жовтня минулого року.

Ним визначалися терміни повного відновлення мосту після торішньої атаки (до 1 липня 2023 року).

Скрін оприлюдненого розпорядження

Тим часом партизани на окупованому півострові оприлюднили перелік суден, які після пошкодження мосту було задіяно в перевезенні цивільних та військових рф до тимчасово окупованого Криму:

  • «Єйськ» — 25 легкових або 18 вантажних авто;
  • «Керченський 2» — 60 пасажирів, 33 легкових авто чи 21 вантажівок;
  • «Лаврентій» — 136 пасажирів та 20 вантажівок;
  • «Композитор Ельза Ібрагімова» — 98 вантажівок або 32 автопоїзди;
  • «Марія» — 151 пасажир та 25 вантажівок;
  • «Конро Трейдер» — 32 залізничні вагони;
  • «Авангард» — 45 залізничних вагонів;
  • ВДК «Оленегірський гірник» — 190 пасажирів та 20 вантажівок;
  • ВДК «Калінінград» — 190 пасажирів та 20 вантажівок.

«Такі перевезення є грубим порушенням законодавства України та міжнародних санкцій», — йдеться у повідомленні партизан.

Нагадаємо, нині влада настійливо рекомендує російським туристам рушати до анексованого Криму так званим сухопутним коридором — через окуповані території півдня України.

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