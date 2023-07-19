В ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст для логістики окупантів

Атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України. Окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний рух з Криму до росії через окупований південь України. А російські джерела повідомили про великі затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в напрямку Мелітополя. Російські туристи, які тікають з окупованого півострова посилили трафік і, ймовірно, перешкоджають російській логістиці з Криму до тилових районів у Запорізькій та Херсонській областях. Окупаційна влада звернулася до цивільного населення з проханням розглянути альтернативні маршрути евакуації, щоб пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом.

Міст через Керченську протоку та військові зони в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил, які захищаються від повномасштабного російського вторгнення та окупації України, йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни.

Міст через Керченську протоку проходить вздовж однієї з двох наземних ліній зв'язку (GLOC), що підтримують південне угруповання російських військ. Інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цей логістичний маршрут, що залишився, зараз є єдиною точкою для постачання великої кількості механізованих російських військ на півдні України, необхідних для протистояння українським контрнаступам. Проте російські та окупаційні чиновники продовжують просувати окупований Крим як туристичний напрямок, закликаючи російських цивільних осіб проїжджати через зону бойових дій, замість того, щоб радити їм уникати її, як це зробив би відповідальний уряд.

Російська окупаційна влада нещодавно намагалася пом'якшити проблеми з дорожнім рухом через збільшення російського туризму через міст через Керченську протоку. Президент рф путін навіть наказав використовувати російські військові засоби для переправлення туристів через Керченську протоку.

Російська логістика на півдні України, вважають аналітики, ймовірно, постраждає в короткостроковій і середньостроковій перспективі, що посилить скарги на неадекватність російських поставок на півдні України. Нещодавні скарги колишнього командувача 58-ї російської загальновійськової армії генерал-майора івана попова на погане поводження військового командування з військами, які захищаються від українського контрнаступу на півдні України, викликали велике обурення в інформаційному просторі рф. Багато скарг попова вказують на те, що 58-а загальновійськова армія і, ймовірно, інші російські формування, розгорнуті в Запорізькій області, страждають від нестачі постачання. І ситуація погіршиться ще більше, якщо туристичний та інший цивільний трафік сповільнить логістичні маршрути.

Подальші проблеми з підтримкою цього угруповання, ймовірно, викличуть подальше обурення з боку російських ультранаціоналістичних кіл і підірвуть довіру до міністерства оборони рф.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 19 липня, у тимчасово окупованому Криму вибухнули склади з боєприпасами на Старокримському полігоні на сході півострова.

Про актуальну ситуацію на фронті читайте тут.

95

Читайте нас у Facebook та Instagram