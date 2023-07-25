Грошова допомога від ADRA Ukraine: як українцям отримати 6 660 грн

Мешканці Херсонщини, чиє житло постраждало внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від благодійної організації ADRA Ukraine.

На гарячій лінії ADRA Ukraine Фактам ICTV повідомили, що право на грошову підтримку є лише у випадку, якщо у вас є акт чи офіційний документ, який підтверджує право власності на об'єкт нерухомості. Розмір виплат становить 6 660 грн на кожну зареєстровану людину.

Для отримання виплат, спершу потрібно звернутися за консультацією на гарячу лінію за телефонами:

+38 067 333 1752 — гаряча лінія (Київстар)

+38 093 170 6739 — гаряча лінія (Lifecell)

+38 050 615 5750 — гаряча лінія (Vodafone)

Після телефонної реєстрації потрібно прийти в пункт, де вас проконсультують на місці та зареєструють для отримання допомоги.

Реєстрація відбувається на території Суворівського, Дніпровського, Корабельного районів Херсона та Чорнобаївської, Білозерської, Дарʼївської, Новокаховської громад.

Для реєстрації потрібні:

копія/фото документів кожного члена сім’ї:

перша та друга сторінки паспорта та прописка;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, який підтверджує, що ваше житло в Херсоні чи Херсонські області постраждало від підриву Каховської ГЕС.

Якщо у вас паспорт нового зразка, відповідно, надаються копія/фото обох сторінок картки та додатка з пропискою.

Нагадаємо, що мешканці Херсонщини також мають право на отримання виплат від благодійного фонду «Право на захист» з розрахунку 6600 гривень на людину (2200 гривень три місяці).

Фото argumentua.com

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