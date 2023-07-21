Нова фінансова допомога від благодійного фонду: хто може отримати по 6600 грн на кожного члена сім’ї

Благодійний фонд «Право на захист» продовжує приймати заявки від громадян України на отримання грошової допомоги на суму 6600 гривень на людину (2200 гривень три місяці). Грошова допомога надається у рамках проекту «Захист життів через інтегровану багатосекторальну підтримку», інформує ресурс На пенсії.

Програма працює у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Претендувати на отримання коштів можуть люди, які: ще не отримували допомоги від Консорціуму захисту України; не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій, або отримали виплати понад 3 місяці тому на момент подання заявки.

Також отримувачі мають відповідати певним критеріям, зокрема бути:

домогосподарствами ВПО (з 24.02.2022), які не мають безпечного житла (власного, орендованого або наданого/розділеного з родичами);

домогосподарствами Запорізької та Херсонської областей, що не мають безпечного житла (власного, орендованого або наданого/розділеного з родичами) та чиє житло було зруйновано або пошкоджено обстрілами, дохід на члена сім’ї яких є меншим за 5400 грн на місяць або ж вони відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості;

домогосподарствами Херсонської та Миколаївської областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, а також переміщені після 6 червня 2023 року з громад Херсонської та Миколаївської областей, які зазнали підтоплення та руйнувань.

Як подати заявку на допомогу

Потенційні отримувачі грошової допомоги, що підпадають під умови та критерії, можуть подати заявку в одному пункті реєстрації або в пункті, організованому мобільною групою БФ «Право на захист».

Під час реєстрації повинні бути присутніми особисто всі члени сім’ї.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (при наданні медичної довідки, що підтверджує їх стан здоров’я та фізичну неможливість прибути до офісу).

Адреси пунктів збору даних, які працюють у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, що після трагедії на Каховській ГЕС мешканці районів підтоплень отримали право на виплату одноразової матеріальної грошової допомоги від держави у розмірі 5 тисяч гривень на людину та 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

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