Податкова служба перешкоджає діяльності фермерів з деокупованих і прифронтових територій України. У такий спосіб податківці буквально добивають агробізнес, який зумів пережити російську навалу. Про це у Facebook заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

За його даними, фермерам, які не змогли засіяти угіддя через бойові дії, податкова надсилала вимоги щодо сплати податків. При тому, що вони не могли отримати ні кредити, ні гранти, ні державну підтримку.

Аграрії з прифронтових територій, які все ж змогли продовжити працювати, зараз отримують нові вимоги: у разі продажу збіжжя, потрібно додатково довести його походження. Такі сигнали надходять від фермерів з Сумщини та Харківщини, пише він.

«Податкова в ланцюжку відшкодування ПДВ при експорті вважає, що зерно з прифронтових територій, або тих на яких ведуться чи велися бойові дії потребує додаткового підтвердження походження. У кінцевому підсумку це призводить до того, що фермери не зможуть продати власне зерно, або ж будуть вимушені продавати його за безцінь», — заявив Іван Слободяник.

В умовах, коли російські окупанти блокують зерновий експорт і гатять по портовій інфраструктурі, державна податкова створює аграріям додаткові перешкоди.

«Парадокс в тому, що коли весь світ думає, як допомогти українському агросектору, ріднесенька податкова думає, як ускладнити життя. Хочеться вірити, що це просто непорозуміння», — йдеться в дописі.

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