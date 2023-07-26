18-річний син зіркового Леброна Джеймса пережив зупинку серця

Неприємні моменти довелося пережити сім'ї легендарного баскетболіста Леброна Джеймса, який входить до топ-10 найбагатших спортсменів усіх часів.

Старший син Леброна та його дружини Саванни, 18-річний Бронні, знепритомнів та переніс зупинку серця під час баскетбольного тренування в університеті Південної Каліфорнії. Хлопцю вчасно надали допомогу, через день його стан нормалізувався і його виписали з реанімації.

«Під час тренування у Бронні Джеймса сталася зупинка серця, — наводить слова представника сім'ї Леброна Джеймса видання Daily Mail. — Медичному персоналу вдалося надати допомогу Бронні та доставити його до лікарні. Зараз він у стабільному стані й більше не перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Ми просимо поваги та недоторканності приватного життя сім'ї Джеймсів, і ми будемо підживлювати ЗМІ, коли буде більше інформації. Леброн та Саванна хотіли би публічно висловити свою глибоку вдячність медичному та спортивному персоналу університету Південної Каліфорнії за їхню неймовірну роботу та відданість справі безпеки своїх спортсменів».

Зазначимо, що Бронні вступив до університету Південної Каліфорнії у травні та виступає за баскетбольну команду в чемпіонаті NCAA. Як прогнозують американські фахівці, вже у 2024-му Джеймс-молодший потрапить на драфт та почне грати в НБА. Леброн неодноразово заявляв у своїх інтерв'ю, що мріє зіграти разом зі своїм сином на одному паркеті в найсильнішій лізі світу.

Леброн Джеймс із дружиною Саванною та трьома дітьми (Бронні крайній ліворуч)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста іспанського клубу реанімували на полі протягом п'яти хвилин, після чого він намагався продовжувати грати.

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