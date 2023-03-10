Мессі та Кріштіану Роналду навіть не в «призерах»: названо найбагатших спортсменів усіх часів

Шестиразовий чемпіон НБА у складі «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, ігрову майку якого продали за нечувану суму, визнаний найбагатшим спортсменом в історії в оновленому рейтингу видання Sportico.

Легендарний американський баскетболіст за роки ігрової кар'єри та після її закінчення заробив 3,3 млрд доларів, випередивши у списку гольфістів Тайгера Вудса (2,5 млрд) та Арнольда Палмера (1,7 млрд).

До топ-десятки спортивних багатіїв увійшли також: гольфіст Джек Ніклаус (1,63 млрд доларів), футболіст «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду (1,58), баскетболіст Леброн Джеймс (1,53), чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі з «ПСЖ» (1,48), боксер Флойд Мейвезер (1,41), тенісист Роджер Федерер (1,38) та ще один представник гольфу Філ Мікельсон (1,36).

Додамо, що спортивний журнал скоригував заробітки спортсменів під час ігрової кар'єри та після її закінчення з урахуванням інфляції. Суми включають зарплату, бонуси, призові гроші, угоди з книжковими видавництвами, виступи та гонорари. Також були включені кошти, отримані від пайової участі в компаніях-спонсорах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо найоплачуванішу спортсменку в історії.

Фотоколаж Sportico

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