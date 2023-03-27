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Спорт

Футболіста реанімували на полі протягом п'яти хвилин, а він отямився та рвався продовжувати матч (відео)

17:53 27 березня 2023
Драгіша Гудель

Трагедія ледь не сталася в матчі третього іспанського дивізіону між «Кордобою» та «Расінг Ферроль».

На 11-й хвилині, коли рахунок уже був 1:1, футболіст господарів Драгиша Гудель зненацька впав непритомним на газон. Лікарі відреагували миттєво та поспішили до гравця, протягом п'яти хвилин проводячи реанімаційні маніпуляції, у тому числі із застосуванням дефібрилятора через зупинку серця у 25-річного Драгіши. Але, що найдивовижніше, коли потерпілого вдалося привести до тями вже на ношах, він поривався злізти з них та продовжувати матч.

Утім, лікарі наполягли на своєму та доставили футболіста до однієї з лікарень Кордоби, де він переночував і наступного дня його відпустили додому. А ось причини того, що сталося з ним, будуть відомі після більш тривалого обстеження.

У лікарні Гудель почував себе вже добре

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісту збірної Данії Кристіану Еріксену зробили операцію на серці.

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