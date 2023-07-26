Які комунальні пільги та за яких умов надаються сім'ям із прийомними дітьми: роз'яснює ПФУ

Родини, в якій проживають прийомні діти, має право на низку пільг, наприклад, на сплату комунальних послуг.

Як зазначають в ПФУ, пільги надаються, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (3760 грн).

Так, пільга у розмірі 50% знижки надається:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (в т.ч. прийомну дитину), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);

на вартість палива (у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення).

Якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує 3760 грн, то родина має право звернутися за призначенням житлової субсидії.

При призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком до складу домогосподарства прийомної сім’ї включаються діти, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку) цієї сім’ї, але фактично там проживають — на них розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування. При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства для призначення субсидії не враховуються.

За призначенням пільги або житлової субсидії до органу Пенсійного фонду України може звернутись один з батьків-вихователів прийомної сім’ї, в якій не менше року проживають троє або більше дітей.



До речі, за такими ж правилами субсидія надається дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Нагадаємо, що сім’ї патронатних вихователів, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу з числа переселенців мають право на отримання тимчасового житла.

Фото Pixabay

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