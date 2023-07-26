Окупований Крим став могильником солдатів агресора

Російські окупанти перетворюють Крим, де нещодавно було знищено склад боєприпасів армії рф, на злочинний «меморіал» загиблих військових агресора. Йдеться про масові поховання солдат держави-агресора та подальшу протиправну «меморіалізацію» воєнних злочинців. Цей процес триває понад рік, зазначають експерти Асоціації реінтеграції Криму.

«З початку березня минулого року в тимчасово окупований Крим почали масово звозити тіла військових агресора, які загинули в Україні. Тоді заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахмет Чийгоз повідомляв, що кримські морги просто забиті трупами солдат агресора, а лікарів змушують першочергово надавати допомогу пораненим окупантам. Була інформація, що крематорії півострова повністю працюють на армію окупантів і цивільні не можуть скористатися послугою кремації. Очевидно, що кремль злочинно вирішив перетворити Крим не тільки на військову базу, а й на братський цвинтар. Відзначимо, що цей процес триває й надалі. Зокрема, на початку лютого поточного року Генштаб Міністерства оборони України фіксував незаконну кремацію загиблих російських солдатів поблизу населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району. Місцеві навіть спостерігали чергу з військових вантажівок, які привозили трупи для утилізації», — повідомляють експерти.

За наявними даними, на початок 2023 року в лавах агресора загинуло не менше 300 кримчан. Точні дані вирахувати складно, адже інформація кримськими колаборантами публічно не систематизується. Немає інформації і про кількість «утилізованих» в Україні «вагнерівців» із Криму. Експерти припускають, що значна частина загиблих — це українці, які у 2014 році зрадили присязі та перейшли на бік держави-агресора.

«Паралельно з кремацією йде процес поховання загиблих військових агресора на цвинтарях тимчасово окупованого Криму. Повідомлялося, що кримські колаборанти перетворюють окупований Севастополь на кладовище для тих, кого не повезуть додому в рідне село або місто», — пише Асоціація реінтеграції Криму.

Як стверджують експерти з посиланням на місцеве населення, командування агресора не переймається питаннями проведення ідентифікації загиблих солдатів та «економить кошти на логістиці», яка пов’язана з перевезенням тіл загиблих до місць їхнього попереднього проживання. Повідомлялося, що міністерство оборони агресора надавало вказівки забирати у загиблих будь-які документи та надавати їм номера, таємно ховати їх у братських могилах або, за відсутності умов, знищувати тіла загиблих військових.

«Російських солдатів, як правило, ховають потайки та намагаються не поширювати цю інформацію у місцевих проросійських „медіа“, а загиблих кримчан, навпаки, ховають публічно, з так званими „військовими почестями“. Вбачається, що це не випадковість, адже кримські колаборанти звикли отримувати „бонуси“ навіть від війни», — зазначають експерти.

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