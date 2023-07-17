Все засекретять: стало відомо про новий рівень земельних афер окупантів в Криму

В Криму, де все частіше трапляються «надзвичайні ситуації», окупанти продовжують «розподіл» землі.

Раніше у соціальних мережах йшлось про те, що в рамках афер із земельними ділянками для злочинних ветеранів російської агресії ще на етапі планування притримали майже половину ділянок. Асоціація реінтеграції Криму висвітлювала махінації агресора з даними ділянками біля села Полюшко біля Севастополя, а також у Сакському районі. Тепер окупанти прогнозовано заявили про «розширення списку пільговиків», повідомляють експерти.

«Вони заявили, що землю можуть отримати такі ветерани як „командування військових частин“, керівники територіальних органів карателів агресора, командування добровольчих формувань, тобто всіляких терористичних козаків, батальйонів тощо».

Аналітики припускають, що цій категорії осіб незаконні дільниці біля моря дійсно дістануться, і як із цього приводу іронізують у соціальних мережах, наступним кроком дані про претендентів на пільгові ділянки засекретять.

Раніше «ФАКТИ» писали про мертвий сезон на пляжах тимчасово окупованого Криму.

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