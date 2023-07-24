Зруйновано три склади із зерном, поранено шістьох людей: з'явилися подробиці нічного удару по порту Рені (відео)

Під час нічної атаки дронами-камікадзе на Одещину постраждали люди та підприємство, що займається перевалкою зерна.

Як повідомляють в Одеській ОДА, постраждали шестеро людей.

«До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких — у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє — з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

Як пише «Рені-Одеса», головний лікар медзакладу повідомив, що серед постраждалих — один український моряк з Ізмаїла та троє водіїв-дальнобійників.

Порт міста Рені зазнав тривалої повітряної атаки країни-агресора — було зафіксовано близько 15 «шахедів». За словами голови Ренійської громади Ігоря Плєхова, зруйновано три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.

Тим часом російські пабліки розміщують відео, стверджуючи, що це — удар баражуючих боєприпасів по інфраструктурі порту.

Нагадаємо, що останніми днями ворог зосередився на атаках Одещини та Одеси, де нещодавно був завданий удар ракетами по портовій інфраструктурі та центру міста. Це сталося після того, як путін відмовився від участі у «зерновій угоді», і окупаційні війська почали нищити зерно та порти.

Фото ОК «Південь»

631

Читайте нас у Facebook та Instagram