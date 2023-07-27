Вночі росіяни вдарили по Одещині та Дніпропетровщині: є жертва та руйнування

Вночі російські окупанти завдали нового ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні (ОК) «Південь».

Так, ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

«Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів», — йдеться в повідомленні.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

«Внаслідок влучення загинув цивільний охоронець 1979 р.н.», — додав він.

Також протягом ночі росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак у низці населених пунктів є пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Зруйноване житло

В будинках вибито вікна

Розбита теплиця

Пошкодження в адмінбудівлі

Чиновник уточнив, що район зазнавав ударів з боку російських військ 7 разів.

«Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах», — розповів він.

Крім того, цієї ночі противник для атаки по області застосовував також дрон-камікадзе, проте силами та засобами ППО ЗСУ «Шахед» вдалося «приземлити».

Глава ОВА розповів про наслідки російських обстрілів по н.п. Нікопольського району.

Були пошкоджені:

освітній заклад,

адмінбудівня,

компанія зв'язку,

пошта,

церква,

два 2-поверхові будинки,

господарська споруда,

лінії електропередач.

«Яких ще руйнувань заподіяв ворог — з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстеження території. Люди не постраждали», — додав чиновник.

Нагадаємо, нині керівництво України веде переговори з країнами-партнерами щодо посилення протиповітряної оборони великих українських міст, включаючи Одесу.

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