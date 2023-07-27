Вночі росіяни вдарили по Одещині та Дніпропетровщині: є жертва та руйнування
Вночі російські окупанти завдали нового ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні (ОК) «Південь».
Так, ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.
«Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів», — йдеться в повідомленні.
За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.
«Внаслідок влучення загинув цивільний охоронець 1979 р.н.», — додав він.
Також протягом ночі росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак у низці населених пунктів є пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
Чиновник уточнив, що район зазнавав ударів з боку російських військ 7 разів.
«Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах», — розповів він.
Крім того, цієї ночі противник для атаки по області застосовував також дрон-камікадзе, проте силами та засобами ППО ЗСУ «Шахед» вдалося «приземлити».
Глава ОВА розповів про наслідки російських обстрілів по н.п. Нікопольського району.
Були пошкоджені:
- освітній заклад,
- адмінбудівня,
- компанія зв'язку,
- пошта,
- церква,
- два 2-поверхові будинки,
- господарська споруда,
- лінії електропередач.
«Яких ще руйнувань заподіяв ворог — з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстеження території. Люди не постраждали», — додав чиновник.
Нагадаємо, нині керівництво України веде переговори з країнами-партнерами щодо посилення протиповітряної оборони великих українських міст, включаючи Одесу.218