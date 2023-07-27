Дякуємо за врятовані життя: привітання з День медика у віршах, прозі і картинках

В Україні святкують професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я — День медичного працівника (День медика). Раніше цей день відзначався у третю неділю червня, але цього року дата свята змінилася.

Так, згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначатимуть щороку 27 липня.

З Днем медика вітають лікарів, медсестер та медбратів, парамедиків, фельдшерів, акушерів, лаборантів, санітарів та інших працівників галузі охорони здоров'я. Під час війни проти російських окупантів медики виконують титанічну роботу, рятуючи щодня тисячі життів. У День медика потрібно висловити подяку та повагу цим людям, і віддати належне їхньому терпінню, професіоналізму та самовіддачі.

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Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі та гарного настрою.

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Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

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В цей день я хочу висловити глибоку повагу до вас — людей, які щодня роблять надзвичайно важливу та благородну роботу. Ваша професійність, відданість та мужність заслуговують великої подяки. Ви знаходитеся на передовій боротьби зі хворобами, виконуєте складні операції та лікуєте тих, хто потребує допомоги та підтримки. Ваша робота є справжнім подвигом, який надихає нас всіх. Нехай ваша професійна кар'єра буде наповнена успіхами та досягненнями, а ваша мудрість та вміння допомагають вам здорово та щасливо жити.

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Вітаєм славних ексулапів

Вони щомиті є на варті!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

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