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Скандал з очільником одеського ТЦК: в Україні перевірять всі військкомати

12:50 23 червня 2023
військкомат

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував скандал з начальником одеського територіального центру комплектування Євгеном Борисовим, родина якого придбала під час війни нерухомість в Іспанії, та ініціював перевірки військкоматів по всій Україні.

Про це нардеп написав у Telegram.

«Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування», — зазначив Арахамія.

Голова фракції «Слуга народу» ініціював звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки військових комісарів в усіх областях.

Нагадаємо, правоохоронці на початку травня викрили начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його підозрюють у торгівлі так званими «білими квитками», які звільняють від мобілізації. Борисова відсторонили від виконання службових повноважень.

Крім того, журналісти з'ясували, що дружина одеського очільника ТЦК під час повномасштабної війни придбала елітний автомобіль. Пізніше розслідувачі встановили, що родина Борисова купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Сам Борисов, який працює військкомом з 1996 року, спочатку запевняв журналістів, що його родина нічим в Іспанії не володіє. Але потім сказав, що він не був у курсі, чи придбали члени його родини нерухомість в Європі.

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