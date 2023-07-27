Зеленський провів Ставку у Дніпрі: Залужний доповів про перевірку військкоматів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки.

Цього разу засідання пройшло у Дніпрі, повідомив очільник Української держави у Telegram.

«Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ „Таврія“. Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки — Буданов», — написав Зеленський.

На Ставці були заслухані доповіді головкома Валерія Залужного, командувачів Олександра Тарнавського та Олександра Сирського, а також керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Своєю чергою командувач Повітряних сил Микола Олещук доповів про результативність української ППО та її посилення.

Крім того, на Ставці обговорили забезпечення війська боєприпасами, заслухали доповіді заступника міністра оборони Ростислава Замлинського та командувача сил логістики Олега Гуляка.

Також глава держави зазначив, що обговорювалася перевірка військкоматів.

«Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей — на особливому контролі», — додав президент.

Нагадаємо, що приводом для перевірок ТЦК (військкоматів) став скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Міноборони України повідомило, що ДБР відкрило вже 106 кримінальних проваджень про порушення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Крім того, підозру оголосили 21 особі, а 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб вже спрямовано до суду.

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