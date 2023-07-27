«Мобільні лікарі» та «Фундація Течія» запустили новий медичний комплекс для деокупованих територій

Першу поїздку амбулаторія на колесах зробить у Новобасанську громаду Чернігівської області. Місцевих жителів будуть консультувати 6 вузькопрофільних спеціалістів, а також можна буде зробити УЗД, аналізи крові та отримати необхідні ліки.

Проєкт благодійного фонду Fortitude UA «Мобільні лікарі», який надає безкоштовні медичні послуги мешканцям деокупованих територій, розпочав партнерство з громадською організацією «Фундація Течія». Разом партнери облаштували три напівпричепи — це основа мобільного медичного комплексу, який виїжджатиме на території, що постраждали від російської агресії.

Кожен напівпричіп складається з трьох кабінетів, облаштованих відповідно до санітарних норм і правил МОЗ. Вони мають систему кондиціонування, вентиляції й опалення, тож пацієнти зможуть комфортно отримувати медпослуги в будь-яку пору року. В кожному напівпричепі також є дизельний генератор, стабілізатор напруги, водонагрівач і 400 л запасу води — цього достатньо для одного дня автономної роботи.

Перший виїзд нового комплексу запланований у суботу, 29 липня, в Новобасанську громаду Чернігівської області. В мобільних кабінетах мешканців прийматимуть невролог, гінеколог, ендокринолог, кардіолог, терапевт і офтальмолог. Тут же можна здати аналізи, пройти ЕКГ та УЗД, а також отримати ліки згідно з рекомендаціями медиків. Усі консультації, процедури та препарати — безкоштовні для пацієнтів.

«Ми подбали про комфорт пацієнтів і забезпечили доступ для людей з інвалідністю. Також облаштували лабораторію, аптеку та приміщення для потреб медперсоналу. Все, як у звичній лікарні, тільки з доставкою до пацієнтів. Сьогодні ми маємо найбільший автопарк мобільних амбулаторій в Україні. І це лише початок, у планах — серйозне масштабування», — коментує Олександр Бухтіяр, співзасновник проєкту «Мобільні лікарі».

Для купівлі, облаштування, оснащення напівпричепів обладнанням та фінансування першого виїзду ГО «Фундація Течія» передала проєкту 8,85 млн грн.

«Ми допомагаємо розвиватися українській медицині з 2019 року, у нашому фокусі були і залишаються дитячі онколікарні. Але нові виклики потребують нових проєктів, тому ми підтримали „Мобільних лікарів“. Це справді якісні медпослуги, які будуть доставляти в місця, де окупанти залишили по собі руїни. Так ми долучаємося до відновлення цих регіонів і розпочинаємо з медицини», — пояснює Олег Крот, президент «Фундації Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Довідка «Фундація Течія» з 2019 року реалізовує проєкт «Одужуй швидше!», в рамках якого допомогла модернізовувати обладнання в 19 медзакладах у 14 містах України. Вартість модернізації — майже 27 млн грн. За даними лікарів, це обладнання вже допомогло провести понад 8,5 тисячі операцій та понад 84 тисяч лабораторних досліджень. «Мобільні лікарі» — проєкт благодійного фонду Fortitude UA (займається соціальним проєктами, зокрема лінією психологічної підтримки 6484), що забезпечує доступ до професійної медицини та ліків мешканцям деокупованих територій. В його рамках у постраждалі села виїжджають вантажівки, обладнані під повноцінні медичні кабінети та лабораторії. Команду лікарів формують під запит громади. Перший виїзд відбувся у жовтні 2022 року в село Мощун на Київщині. До червня 2023-го проєкт встиг охопити понад 1000 людей з сіл Чернігівської, Київської, Сумської областей. У планах — Запорізька, Харківська, Херсонська, Луганська й Донецька.

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