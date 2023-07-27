Жовтий, зелений чи фіолетовий: який колір приносить гроші вашому знаку зодіаку

Представники зодіакальної сім'ї відрізняються характером, уподобаннями та іншими особливостями. Водночас кожному знаку зодіакального кола імпонує свій колір, вважають астрологи.

Цю інформацію потрібно враховувати при виборі гардероба чи аксесуарів — адже вибраний колір саме вашого знаку зодіаку буде приносити гроші та успіх, пише сайт з гороскопами.

Який колір приносить гроші знакам зодіаку

Овен (21 березня — 19 квітня)

У питаннях фінансів Овни — особи стримані, які поважають порядок. Вони не ризикуватимуть грошима даремно. Саме тому їхній колір удачі — чорний, коричневий чи сірий. Якщо у вашому образі переважатиме така гама, то на вас чекає фінансовий і кар'єрний успіх.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Приземленим Тельцям підійде бордовий відтінок. Він, по-перше, асоціюється з розкішшю, а по-друге, приваблює гроші у житло. Варто обов'язково включити такий колір у предмети інтер'єру.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Легкий знак Близнюків дуже пов'язаний із природою. Тому цим людям потрібно мати в гардеробі пару зелених дрібничок, а також кулон смарагдового кольору. Це подарує позитивні емоції, натхнення, що зробить знак успішнішим у будь-якій сфері, у тому числі й діловій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам теж варто придивитися до цього кольору. Але успіх притягне лише певний відтінок — темно-зелений або болотяний. Будьте впевнені, що піджак такого кольору варто надіти на співбесіду, щоб отримати заповітну посаду.

Лев (23 липня — 22 серпня)

А ось вам імпонує насичений зелений, який можна зустріти навесні, коли зелень соковита та яскрава. Відтінок притягує гроші магнітом, але пам'ятайте, що аксесуари повинні бути помітними за розміром та формою.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Консервативним Дівам не вистачає зухвалості, щоб отримати бажане. «Розблокувати» нову емоцію допоможе жовтий колір. Він привнесе відсутні елементи у вашу ауру, що притягне фінансові потоки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ніжні Терези зможуть досягти успіху, якщо віддадуть перевагу помаранчевому кольору. Вам ідеально підійдуть дорогоцінні камені такого відтінку: сапфір, бурштин, топаз — придивіться до них, щоб знайти свій особистий талісман.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Колір-приманка цього знака — фіолетовий. Він допоможе вам примножити доходи та відкриє на повну міру ваш творчий потенціал. Фіолетовий загострює інтуїцію Скорпіонів, щоб вони легко знаходили «рибні» місця.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Той самий знак, який «дружить» із золотом на всі сто. Вам слід мати в арсеналі якнайбільше золотих прикрас, або хоча б аксесуарів із позолотою. Колір та енергетика металу стануть вашим особистим ключем до успіху.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам найбільше знадобиться білий колір. Він допомагає прогнати негативну енергетику та підготувати базу для створення потрібного мікроклімату. Білі сорочки допомагають представникам цього знаку стати успішними на роботі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Творчому знаку найбільше підійде синій. Це колір інтелектуалів, людей із нестандартним, сміливим мисленням. Завдяки йому ви зможете набагато продуктивніше генерувати нові ідеї.

Риби (19 лютого — 20 березня)

А ось мрійливим Рибам можна сміливо одягати рожевий, щоб упіймати свій потік. Так вони зможуть налаштуватися на отримання прибутку та стати більш креативними та енергійними.

Про те, кому зі знаків зодіаку пощастить у фінансовому плані на цьому тижні, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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