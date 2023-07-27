Останній четвер липня найбільше підходить для таких справ, як ремонт, робота з нерухомістю, її покупка чи здавання в оренду, вважають астрологи.

В той же час сьогодні важливо приділяти увагу родичам, сусідам, друзям і добрим знайомим. Це допоможе досягти гармонії у своєму житті, і принесе чималі прибутки в майбутньому, пише Ukr.Media.

Овен

День чудових ідей. Дуже високий творчий потенціал, будь-яка дрібниця може стати для вас джерелом натхнення, а якась незначна подія — започаткувати великі зміни. Ви впевнені у своїх силах і не боїтеся труднощів, радієте всьому новому, не втрачаєте жодної можливості досягти успіху.



Сприятливий день для спілкування. І в неформальній, і в офіційній обстановці ви поводитеся так, що вашій чарівності важко протистояти. У Овнів сьогодні можливі знайомства, які матимуть романтичне продовження.

Телець

Ви прагнете якнайшвидше досягти бажаного і часто саме через це робите одну помилку за іншою. Наберіться терпіння і проявіть трохи більше завбачливості, це допоможе уникнути багатьох труднощів. Не завжди вдається досягти порозуміння з оточуючими, але все ж таки люди, з якими буде легко і приємно спілкуватися, напевно знайдуться.

У цей день Тельцям краще утриматися від експериментів та ризикованих витівок. Намагайтеся не порушувати традицій та загальноприйнятих правил; розумний консерватизм вас лише прикрасить.

Близнюки

День розпочинається вдало. Намагайтеся використовувати його першу половину максимально ефективно, за цей час можна багато встигнути. Не лінуйтеся, не заощаджуйте сили — пізніше ділова активність піде на спад, і у вас буде час, щоб відновити їх.

Непросто складаються особисті стосунки, деяким Близнюкам може бути важко порозумітися з коханою людиною, можливі сварки через ревнощі. Багато ваших жартів здаються навколишнім образливими, тому не варто демонструвати своє почуття гумору в неоднозначних ситуаціях.

Рак

Сприятливий день для ділового спілкування, обговорення перспектив співпраці. Вдається подолати всі розбіжності, знайти рішення, які влаштують усіх. Робота, виконана в цей день, дозволить вам уникнути багатьох неприємностей у майбутньому, а також дасть можливість найближчим часом піднятися кар'єрними сходами.

В особистому житті Раків також переважає вплив позитивних тенденцій, але тут зміни на краще мають скромніший характер і відбуваються виключно за вашою ініціативою. День буде насиченим, але перевтоми можна не побоюватися — енергії достатньо.

Лев

Складний день. Уникнути труднощів вдасться лише в одному випадку — якщо ви збережете спокій і не підете на поводі у емоцій, керуватиметеся логікою та здоровим глуздом і намагатиметеся зберегти добрі стосунки з оточуючими. На жаль, це вдається не всім Левам.

Частіше, ніж зазвичай, виникають сварки або принаймні складаються ситуації, що до них спонукають. За можливості відкладіть обговорення важливих питань і планів на майбутнє; у крайньому разі — вислухайте оточуючих, але поки що не висловлюйте власної думки.

Діва

Не все дається легко, але ви проявляєте наполегливість — на жаль, не завжди там, де це слід робити. Стане легше, якщо ви визнаєте, що не все можете змінити; іноді пристосуватися до обставин набагато вигідніше і корисніше, ніж намагатися змінити їх. Не соромтеся звертатися за порадами, просити допомоги людей, яким ви довіряєте.

Намагайтеся уникати конфліктів — сьогодні вони не приведуть ні до чого, окрім нових проблем. Відносини з близькими у Дів будуть складатися гармонійно, якщо ви проявите поблажливість і до своїх, і до чужих слабкостей.

Терези

Насичений, яскравий і незабутній день. Він відкриває перед Терезами нові можливості, але не всі представники знаку захочуть скористатися ними: аж надто великі зміни чекають попереду, і треба чимало хоробрості, щоб на них зважитися. Пам'ятайте, що поряд з вами є люди, на яких можна покластися — вони не лише допоможуть порадою, а й зроблять вам багато корисного.

У Терезів сьогодні можливі цікаві знайомства, вони можуть виявитися корисними з ділової точки зору або отримати приємне романтичне продовження. Імовірні приємні сюрпризи.

Скорпіон

День не тільки вдалий сам по собі, але й може започаткувати тривалий сприятливий період у вашому житті, якщо ви поведете себе правильно: не будете шукати легких шляхів до мети, будете готові попрацювати, постараєтеся знайти застосування своїм знанням і навичкам. Чим більше зусиль ви докладете, тим кращим буде результат.

Сьогодні Скорпіонам можна вирішувати фінансові питання, вкладати гроші в бізнес або робити якісь великі покупки (наприклад, купувати нерухомість). Також цей день підходить для вирішення питань про додаткову освіту, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності.

Стрілець

Спокійний і досить приємний день, який хоч і не ознаменується значними подіями, але обов'язково чимось порадує. У багатьох Стрільців з'являються нові захоплення та інтереси, хобі, які прикрасять життя представників знака, зроблять його більш цікавим та насиченим.

Сприятливий день для того, щоб продумати плани на майбутнє, вирішити, якими справами зайнятися в першу чергу. Добре складаються невеликі поїздки, особливо багато позитивних емоцій вони подарують, якщо ви вирушите в дорогу разом із коханою людиною.

Козоріг

Намагайтеся уникати сварок та конфліктів, не давати навколишнім приводів обговорювати та засуджувати вас. З усіма проблемами, що виникають цього дня, ви можете впоратися самостійно; правда, для цього доведеться вдатися до якихось нетривіальних, оригінальних методів.

Для Козорогів сьогодні не бажані контакти з чиновниками. Можуть виникнути проблеми при оформленні документів, наданні інформації контролюючим органам. Великі угоди і значні покупки краще відкласти: сьогодні ви схильні легковажно розпоряджатися грошима і багато гадати.

Водолій

Ви зможете багато чого досягти, якщо не станете чекати від оточуючих повної та безумовної підтримки. Потребуєте допомоги? Попросіть про неї і поясніть, чого й від кого хочете; не чекайте, що вас зрозуміють із півслова. Самостійна робота буде не лише успішною, а й комфортною; участь у спільних проєктах забирає багато сил.

У Водоліїв сьогодні можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки; ризикувати великими сумами ви не захочете і правильно зробите. У особистих справах можна покластися на інтуїцію, тут її підказки безпомилкові.

Риби

У першій половині дня можливі неприємності, конфлікти та суперечки, але все швидко владнається — від вас потрібно лише не нагнітати обстановку та не посилювати вже існуючі проблеми. Важливі розмови та зустрічі краще відкласти до вечора, з відвідуванням державних організацій також краще не поспішати.

У Риб сьогодні можливі незаплановані грошові надходження; вони будуть скромними, але виявляться дуже доречними. Непогано складаються поїздки, якщо ви серйозно ставитеся до їхньої підготовки, інакше є небезпека забути щось потрібне.

Крім того, представникам всіх знаків Зодіаку варто пам'ятати, що за Східний гороскопом 27 липня — день Вогняного або Модного Собаки.

Це — істота, яка купається в променях природи і знаходить натхнення, перебуваючи серед гір і долин, на свіжому повітрі коло річки, або просто відпочиваючи на дачі.

Модний Собака старається слідкувати за подіями, що відбуваються у житті країни, тому замовив собі на «Новій Пошті» окуляри популярного нині рожевого кольору і саме в них ходить на пляж та за покупками.

Собака майстерно володіє тактикою попередження негативних подій, і якщо відчуває загрозу, то завжди наносить перший удар. Такий підхід допомагає використовувати ефект несподіванки, але з часом вороги можуть звикнути до цієї стратегії.

«Сьогодні день буде насичений шокуючими новинами, які можуть бути як приємними, нейтральними, так і такими, що можуть викликати велике розчарування. На роботі ваш відділ пройде перевірку, тож варто бути готовим до випробувань і займатися справами зі зосередженістю. Зараз особливо важливо контролювати свої емоції, можливо, ви будете схильні до конфліктів з партнером. Тому щоб уникнути непорозумінь, ввечері краще вийти кудись разом, наприклад, у театр, ресторан або на зустріч з друзями», — радять знавці Східної астрології.

Зверніть увагу також на фінансовий гороскоп на останній тиждень липня, який ознаменується несподіваними грошовими винагородами для Близнюків і пристойним припливом готівки — для Раків.

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