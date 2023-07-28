Одна людина загинула внаслідок вибуху в одеському Будинку профспілок (фото)

В Одесі, де нещодавно сталася стрілянина, в Будинку профспілок стався вибух. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події», — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Одесса INFO Новости» повідомив, що гранату подарував масажисту клієнт. Масажист випадково рванув чеку та загинув. Іншого чоловіка травмовано.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно двоє дітей тяжко постраждали на Херсонщині внаслідок вибуху невідомого предмета, знайденого на вулиці.

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