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Події

Двоє дітей тяжко постраждали на Херсонщині внаслідок вибуху невідомого предмета, знайденого на вулиці

13:29 16 липня 2023
Швидка допомога

В Україні діти часто страждають від вибухів вибухових пристроїв, які вони знаходять на вулиці. Після того, як на Запоріжжі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху елементу протитанкової гранати, який знайшли на вулиці, унаслідок вибуху на Херсонщині також постраждали діти. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років. У дітей — черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Звертаюся до батьків! Будьте пильними, говоріть з дітьми. Поясніть, яка небезпека може стояти за іграми з невідомими предметами», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Харкові двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху касетного боєприпасу.

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