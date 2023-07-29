В останню суботу липня деяким знакам зодіаку несподівано посміхнеться успіх у питанні, яке вони не могли довго вирішити, запевняють астрологи.

Але розслаблятися в жодному разі не можна: займайтесь необхідними справами, і ваші зусилля приведуть до ще більших успіхів, пише Ukr.Media.



Овен

Складний день. Овнам сьогодні доведеться працювати, боротися і долати труднощі; нудьгувати безумовно буде ніколи. Можна навчитися чогось нового і перейняти корисний досвід; уникнути помилок це навряд чи допоможе, зате дасть змогу вчасно їх виправити.



Імовірні конфлікти. Ви схильні висловлюватися прямо і різко, тому можете сваритися з людьми, з якими раніше лише сяк-так зберігали рівні стосунки. Не виключені сімейні розбіжності, у яких вам буде нелегко відстояти свою точку зору. Увечері ситуація покращиться, ви почуватиметеся спокійніше і впевненіше.

Телець

Не варто ставитися до того, що відбувається в цей день, занадто серйозно: проблеми вдасться вирішити, а труднощі — подолати, якщо ви збережете впевненість у своїх силах, оптимізм і почуття гумору. Не завжди буде легко порозумітися з близькими, але ви постараєтеся згладити гострі кути, і серйозних конфліктів не виникне.

Тільцям сьогодні варто бути обережнішими з грошима: можливі марні витрати, фінансові втрати, покупки навряд чи будуть вдалими. Небажано підписувати важливі документи, вирішувати питання щодо цінного майна.

Близнюки

День спокійний і помірно сприятливий. Зі справами, що вимагають акуратності й уваги до деталей, ви справляєтеся непогано; там, де потрібен творчий підхід, можуть виникати труднощі. Імовірна плідна співпраця, ви легко спрацюєтеся з новими партнерами, знайдете з ними спільну мову.

Можливі романтичні захоплення; стосунки, що починаються цього дня, швидко набудуть серйозного характеру. Близнюкам сьогодні можна ухвалювати важливі рішення, що стосуються роботи й особистого життя — тут ви не помиляєтеся. Вдалими будуть невеликі придбання.

Рак

День напружений та суперечливий. Він пройде простіше і приємніше, якщо ви ні від кого не чекатимете, ні допомоги, ні моральної підтримки; краще скласти план дій, розраховуючи лише на власні сили, і в усьому його дотримуватись.

Близькі не завжди такі уважні до вас, як хотілося б; намагайтеся не ображатись і не надто засмучуватися з цього приводу. До кінця дня Ракам вдасться прояснити непорозуміння, які раніше заважали порозумінню. Вечір — чудовий час для того, щоб порадувати кохану людину романтичним сюрпризом.

Лев

Цікавий та плідний день. Постарайтеся якомога раніше визначитися з планами, цілями та пріоритетами — у цьому випадку ніхто не зможе збити вас з пантелику, перешкодити досягти бажаного. Варто подумати про віддалене майбутнє: незабаром настане слушний момент для того, щоб приступити до втілення масштабних задумів у життя.

У Левів сьогодні непросто складаються стосунки з близькими, можуть виникнути причини для невдоволення один одним. Ваше завдання зараз — не допустити сварки, постаратися обговорити спокійно. Знайти компроміс неодмінно вдасться.

Діва

Все вийде, якщо ви не станете нервувати і хвилюватися через дрібниці. Доводиться визнати, що ви не завжди можете контролювати ситуацію та передбачати розвиток подій; на щастя, інтуїція підказує, як вести себе в нових обставинах, і, дотримуючись її підказок, ви незмінно опиняєтеся у виграші.

Успіх супроводжує Дів у всьому, що пов'язано з фінансами та майном: можливі грошові надходження, вигідні угоди, Діви-підприємці можуть знайти інвестиції для розвитку бізнесу. Добре складаються ділові поїздки, не виключені привабливі пропозиції, пов'язані з переїздом.

Терези

Сприятливий день для ділового спілкування, пошуку впливових союзників та покровителів. Буде можливість показати себе з кращого боку, продемонструвати свої таланти, знання та навички. Не виключено, що саме події цього дня започаткують ваше стрімке кар'єрне зростання.

Гармонійні стосунки із близькими. Терезам буде легко досягти порозуміння з тими, хто вам дорогий, спілкування з друзями та родичами подарує масу позитивних емоцій. Ймовірний початок романтичних відносин; вони будуть стрімко розвиватися і відіграють важливу роль у вашому житті.

Скорпіон

День напружений і складний, але дуже плідний. Ви не будете витрачати час даремно, зробите багато корисного і для себе особисто, і для оточуючих. Доброзичливість і відкритість допомагають жити з людьми; ви знаходите спільну мову навіть із тими, хто ніколи не відрізнявся легкістю у спілкуванні.

У Скорпіонів сьогодні можливі несподіванки, сюрпризи. Не виключені події чи звістки, через які доведеться кардинально змінювати плани. День може виявитися дуже стомлюючим; постарайтеся знайти час для того, щоб спокійно відпочити та відновити сили.

Стрілець

Можливі дрібні неприємності, несподівані події, які можуть вибити з колії, зміни, через які доведеться на якийсь час відкласти заплановані справи. Намагайтеся не надто дратуватися з цього приводу, зберігати спокій та конструктивний настрій.

Навіть у цій складній ситуації можна повестися правильно і якщо не досягти поставленої мети, то хоча б наблизитися до неї. Підтримуйте тих, хто слабший за вас, не має життєвого досвіду або просто не вміє справлятися з труднощами — це виявиться корисним. Деякі Стрільці знайдуть нових ділових партнерів та союзників.

Козоріг

Складний день, який дає чимало проблем. Вирішуйте їх послідовно, уникаючи суєти і плутанини. Ваш настрій передається оточуючим: поки ви холоднокровні, і вони зберігають спокій; варто почати хвилюватися і нервувати, і всі почнуть переживати замість того, щоб діяти.

Уникайте відкритих конфліктів. У Козорогів це не найкращий день для того, щоб говорити неприємну правду, висловлювати своє невдоволення: спочатку потрібно переконатися в тому, що ваша думка ґрунтується на фактах, а не на домислах.

Водолій

Що б не відбувалося, ви зберігаєте спокій, намагаєтеся дотримуватися свого плану — і правильно робите, тільки так і можна подолати всі перепони, які сьогодні з'являються на шляху. Помічаючи ваші успіхи, оточуючі найчастіше звертаються до вас за порадами та підтримкою. Допомогти всім навряд чи вдасться, але добрих справ ви зробите чимало.

Сприятливий день для великих придбань навіть незаплановані покупки виявляються вдалими. Сьогодні у Водоліїв добре складаються романтичні поїздки, кохана людина буде рада провести з вами час.

Риби

Починається день вдало, у першій його половині ви зможете довести до кінця раніше розпочаті справи, досягти успіхів. Потім настрій почне псуватись, до того ж з'явиться відчуття втоми — не лише фізичної, а й емоційної. Варто спокійно відпочити, побути наодинці із собою, щоб відновити сили.

Для ділових контактів, обговорення важливих питань, укладання угод, особливо довгострокових, цей день Рибам не підходить: ви ризикуєте пов'язати себе зобов'язаннями, які майже неможливо виконати.

Також представникам всіх знаків зодіаку варто пам'ятати, що за Східним календарем, 29 липня — день Земляного або Доброго Щура.



Оскільки представники цього знаку часто стають у житті менеджерами, очільниками відділів і т.д., то цей день нерідко має ще і неофіційну назву «дня Боса, начальника, завідувача».

Іноді Щур як справжній керівник проявляє самозакоханість та марнославство, але при необхідності приходить на допомогу оточенню, навіть без прохання.

Щур готовий попрацювати над своїми недоліками, і це дозволяє переважити його негативні риси і підкреслює щирість та справжність, характерну для цього знаку.

«Якщо ви неодружені, то цей день варто провести з об'єктом вашої симпатії і діяти, а не лише говорити. Не втрачайте свій шанс на взаєморозуміння», — радять знавці Східної астрології.

Тим же людям, хто мріє стати керівником, варто не забувати, що справжній бос починає свій день з ранкової зарядки, тому якщо ви цього не зробили, то варто виконати хоча б деякі легкі вправи.

Про те, який колір приносить гроші кожному знаку зодіаку, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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