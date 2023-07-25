«Я патріот своєї країни»: Вайкуле різко поставила на місце Крутого

Подруга Алли Пугачової Лайма Вайкуле зараз «вносить останні штрихи» до програми проведення фестивалю Laima Rendezvous Jurmala, який почнеться завтра й триватиме до 30 липня.

А російські пропагандисти ллють «ностальгічні сльози» за тими часами, коли саме в ці терміни у Юрмалі проходила «Нова хвиля», від якої росія сама ж відмовилася, перенісши фестиваль до Сочі.

Про це пише одне з пропагандистських видань.

Також журналісти згадують, як у 2015 році через пісенний конкурс між Лаймою Вайкуле та Ігорем Крутим стався конфлікт. Іменитий композитор дуже негативно віднісся до ідеї латвійської співачки організувати «Рандеву», адже фестиваль проходив у ті ж числа, що й «Нова хвиля» у Сочі.

Крутой тоді вважав, що його колега по музичному цеху повелася некрасиво, оскільки потай сподівався, що його конкурс переїжджає до Сочі лише на деякий час, і згодом повернеться до Прибалтики.

Крім того, він заявив, що ідея фестивалю належить йому і росії в цілому, а Лайма і латвійці «поцупили» її.

Зі свого боку Вайкуле нагадала, що фестиваль створений Раймондом Паулсом за часів СРСР, і він ніяк не може «належати росії».

«Я йому сказала, що я патріот своєї країни. І не хочу, щоб Юрмала тепер сумувала за «Новою хвилею», — різко відповіла Вайкуле.

І Крутой був змушений погодитися з її аргументами.

Конкурс молодих виконавців уперше стартував у 2002 році. Протягом 12 років фестиваль традиційно проходив у Юрмалі, а у 2015 році переїхав до Сочі.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле підтримує Україну та українців. Вона заявила, що не приїде до росії до тих пір, поки не закінчиться російська агресія й росіяни не попросять вибачення в українців. Таку ж позицію займає її подруга Алла Пугачова та гуморист Максим Галкін. Родина Примадонни зараз перебуває в Юрмалі. Зірки можуть навіть виступити зі сцени на фестивалі.

346

Читайте нас у Facebook та Instagram