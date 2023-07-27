Алла Пугачова готується відвідати фестиваль Лайми Вайкуле, а Ліза Галкіна дає «майстер-клас» з танців для одиноких чоловіків

Легендарна співачка Алла Пугачова, яка з сім'єю переїхала на літо до Юрмали, поки що не з'являлася на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala, який проводить її подруга Лайма Вайкуле.

Річ у тому, пояснюють місцеві ЗМІ, що в перший день виступали переважно мало відомі місцевій публіці артисти — зокрема, наші співвітчизники FREEDOM BALLET та інші, які навряд чи могли зібрати велику кількість глядачів. І Примадонна навряд чи могла б дати якусь пораду Вайкуле відносно їх виступів.

Справжній же аншлаг очікується в останній день фестивалю, у неділю. Всі квитки на цей день вже продано, а серед виконавців буде низка зірок, які відомі не в одній країні. Зокрема, Андрій Макаревич і Верка Сердючка. Тому, вважають журналісти, в цей день в залі повинна з'явитись й Алла Пугачова.

Поки ж Алла Пугачова гуляє Ризьким узмор'ям, а її чоловік Максим Галкін займається спортом — зокрема, відвідав вдома Лайму Вайкуле, про що вона розповіла у соцмережі.

Молодша донька Примадонни Ліза «дає уроки танців» — показує, як можна танцювати вальс без партнера (такі рухи шанувальники жартома назвали «танцями для одиноких чоловіків»).

Щоправда, хейтери у мережі почали писати, що це давнє відео, і нових зйомок Максим Галкін, певно, вже не робить.

Тому шанувальники зіркового сімейства повинні були почати пошуки нових матеріалів. І досить швидко знайшли: у мережі з'явився новий кадр спадкоємиці Примадонни, яка підросла.

Ліза постала з вінком із соняшників на голові, одягнена в білу блузку та спідницю з яскравим принтом.

Побачивши нове фото Лізи Галкіної шанувальники і хейтери одностайно зійшлися на думці, що дівчинка нагадує їм молоду Пугачову.

У Лізи акуратний носик, мила посмішка та біляве волосся — справжня красуня, складно відірвати погляд.

«Чарівна дівчинка», «Пугачова в молодості», «Як на маму стала схожа», «Вилита Пугачова», «Курноса красуня», — зауважили користувачі.

При цьому вже ніхто не ставить під сумнів наявність нових знімків та відео, вирішивши, що, певно, Максим Галкін навмисне їх не публікує, що захистити дітей від нетолерантних висловлювань хейтерів.

Як ми вже писали, зірок хейтять не тільки незнайомі люди. Серед «колег по цеху» часто виникають суперечки, які перекреслюють колишні дружні стосунки на роки. Таке сталося між Ігорем Крутим та Лаймою Вайкуле через пісенний фестиваль у Юрмалі.

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