Приїжджим буде важче: в Києві зросли ціни на оренду квартир

В Києві знову дорожчає вартість оренди житла. Як стверджують аналітики видання M2bomber, за останній місяць середні розцінки зросли більш ніж на 1000 грн — з 11 938 грн до 13 000 грн., а за рік оренда житла в столиці здорожчала майже на 2 500 грн.

Нині найчастіше однокімнатні квартири у Києві здають по 8 000 грн. Таких оголошень налічується 9,6%. Також 7,3% авторів оголошень правлять за житло 9200 гривень, а ще 7,9% - 10 тисяч гривень.

Інфографіка цінових пропозицій

Зняти 2-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 10 200 грн — таких оголошень налічується 9,1%. Також часто зустрічаються ціни: 7 800 грн — 7,1%; 9 000 грн — 6,1%.

Інфографіка цінових пропозицій

Оренда трикімнатної квартири витягне з гаманця від 10 до 15 тисяч гривень на місяць, причому найчастіше (10%) зустрічаються пропозиції з максимальною ціною.

Інфографіка цінових пропозицій

За районами ж найдешевші квартири можна знайти в Деснянському районі столиці — в середньому це 8500 грн. За ним ідуть Святошинський та Дніпровський райони — по 10 000 грн, Оболонський — 11 000 грн, Дарницький — 12 500 грн, Солом’янський — 12 750 грн, Подільський — 14 000 грн, Голосіївський — 18 000 грн, Печерський — 21 550 грн, Шевченківський — 22 350 грн.

Нагадаємо, раніше юристи порадили власникам житла, і тим, хто його винаймає, обов'язково зберігати виписки чи квитанції про оплату.

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