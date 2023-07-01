Житло по кишені: названо район Києва, де дешевше всього орендувати або купити квартиру

Вартість оренди житла у столиці, яка на початку літа знову здорожчала, попри війну, суттєво відрізняється в залежності від наближеності квартири до центру міста.

Тому найдешевшим районом, де можна як купити, так і орендувати квартиру, наразі є Деснянський, пише РБК-Україна з посиланням на фахівців з агентства нерухомості.

Так станом на червень 2023 року середня ціна однокімнатної квартири в цьому лівобережному районі на «вторинці» становила 42 000 доларів (у Дніпровському аналогічне житло коштувало в середньому на 10 тисяч більше, а в «дорогому» Голосіївському — на всі 20 тисяч).

Приблизно таку ж розбіжність в ціні можна відслідкувати також на дво- та трикімнатні квартири. Якщо стандартну двокімнатку у Деснянському районі на вторинці можна купити за 57 000 доларів, то у Дніпровському — вже за 71 000, а в Голосіївському — за 100 000 доларів.

Орендувати житло у Деснянському районі також можна за помірними цінами. Причому вартість оренди трикімнатних часто може бути не набагато вищою, ніж двокімнатних:

однокімнатні: 4−8 тисяч гривень на місяць;

двокімнатні: 6−10 тисяч;

трикімнатні: 7−11 тисяч.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли, чи обов'язково переселенцям укладати договір оренди житла, щоб отримати субсидію.

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