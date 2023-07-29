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Вибух у Шевченківському райсуді: про підозру повідомлено п’ятьом правоохоронцям

13:47 29 липня 2023
Після вибуху в суді

У ході розслідування обставин вибуху в Шевченківському районному суді Києва із загибеллю підсудного прокуратура повідомила про підозру п’яти особам — трьом співробітникам державної установи «Київський слідчий ізолятор» та двом військовослужбовцям Національної гвардії України.

За повідомленням Офісу Генерального прокурора, зокрема, співробітникам СІЗО інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії — порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи, але під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

Виявилося, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти, для чого кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв, плануючи підірвати їх у приміщенні суду.

При обшуку камери, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин — ідентичних тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Знайдене у камері

Зловмисник довго готувався до підриву

Тод наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що рідні загиблого в суді Ігоря Гуменюка наполягають на розслідуванні саме факту його вбивства. Своєю чергою адвокат висловив сумнів у тому, що його підзахисний міг підірвати себе власноруч.

Фото Офісу генерального прокурора

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