Інцидент у приміщенні суду в Києві: очевидці повідомили про другий вибух

Поліцейські отримали інформацію про те, що стався вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі столиці, де раніше обрали запобіжний захід голові українського футболу Андрію Павелку. Про це повідомили в МВС України.

Місце подій

На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій у вбиральні суду підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

«Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу», — звертаються правоохоронці до громадян.

«РБК-Україна», посилаючись на власні джерела, стверджує, що вибух влаштував чоловік, який у 2015 році підірвав бійців Нацгвардії під Верховною Радою. За попередніми даними, у Шевченківському суді мали заслухати справу Ігоря Гуменюка. Він утримується під вартою вже 7 років і 8 місяців.

Згодом суддя-спікерка Ірина Фролова у коментарі «Ґратам» підтвердила, що вибух влаштував саме Гуменюк.

Приблизно о 19.11 пролунав другий вибухи, після якого з будівлі суду вибіг поліцейський із криками «Швидку». Згодом з будівлі Шевченківського райсуду винесли двох людей на ношах, повідомляють місцеві пабліки.

В Офісі Генерального прокурора додали, що наразі підозрюваний після скоєного зачинився всередині конвойного приміщення. Однак згодом ЗМІ повідомили про його загибель під час підриву.

Також є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

Нагадаємо, минулого року після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя на Харківшині.

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