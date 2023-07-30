Дівам не варто ризикувати, а Овнам та Водоліям потрібно бути акуратнішими з грошима: гороскоп на 30 липня 2023 року

Якщо в останню суботу липня деяким знакам зодіаку вдалося вирішити питання, яке вони не могли вирішити довго, то в неділю, 30 липня, потужна енергія дня підштовхне до ще рішучіших дій.

Проте астрологи обережні — розпочаті сьогодні проекти приречені на успіх лише в тому випадку, якщо вони будуть спрямовані не на руйнування, а на творення.

Також фахівці відзначають можливість посилення потреби у спілкуванні з людиною, яку ви давно не бачили. У цьому випадку обов'язково потрібно написати або зателефонувати йому — швидше за все, він чекає на цей крок назустріч.

Астрологічна порада дня: присвятіть його спілкуванню з друзями та рідними.

Поради кожному зі знаків Зодіака публікує ресурс ukr.media.

Овен

Буде нелегко, але у вас достатньо сил, енергії та наполегливості, щоб вирішити усі проблеми. Варто бути обережнішими з грошима: можливі невиправдані витрати, втрати; цього дня краще заощаджувати. Будьте готові скоригувати свої плани. Суперечки і конфлікти виникають частіше, ніж звичайно, оскільки ви схильні висловлюватися дуже різко і прямолінійно, не замислюючись про те, що це може когось образити. Тож сьогодні Овнам потрібно вибрати іншу лінію поведінки, щоб зберегти рівні та гармонійні стосунки з оточуючими.

Телець

Сприятливий день. Все складається добре, вам майже не доводиться прикладати зусиль, щоб досягти успіху — достатньо опинитися в потрібний час у потрібному місці. Можливі вигідні угоди та вдалі покупки; комерційні проєкти, над якими ви розпочнете роботу цього дня, виявляться вигідними. День добре підходить і для обговорення важливих питань. Зараз Тельці здатні не лише свою правоту довести, а й до думки опонентів дослухатися. Так з'явиться шанс знайти союзників та однодумців, а також нових друзів.

Близнюки

Вдалий день: зірки на вашому боці. Щоправда, Близнюкам варто мати на увазі, що найважливіші та значні справи краще планувати на ранок: пізніше з'являться нові завдання, зосередитись стане важче. Ви чудово ладнаєте з оточуючими, здогадуєтеся про думки, почуття і справжні бажання тих, з ким маєте справу. Імовірні романтичні захоплення, ваш інтерес, швидше за все, виявиться взаємним. Однак варто уважніше поставитися до свого здоров'я: можливі нездужання, надмірні навантаження погано позначаються на самопочутті.

Рак

Перша половина дня складається досить невдало: у цей час багато йде не так, як хотілося б, все валиться з рук. Всім проблемам, що виникають, навіть незначним, ви надаєте занадто велике значення, хвилюєтеся через дрібниці. На щастя, поряд є люди, які можуть заспокоїти вас, і підняти вам настрій. Пізніше вплив позитивних тенденцій посилиться, з'являться нагоди для радості. У другій половині дня у Раків можливі вдалі збіги, подарунки та приємні сюрпризи. Романтичні побачення залишать найкраще враження.

Лев

День піднесе Левам масу приємних сюрпризів. Справи йдуть навіть краще, ніж можна було очікувати, а від вас потрібно лише одне — насолоджуватися перебігом подій. Імовірні цікаві знайомства. Можливі вдалі покупки. Цього дня добре купувати витвори мистецтва, антикваріат, а також просто речі, які чимось сподобалися — немає сумнівів, що вони будуть тішити вас довго. Не відмовляйтеся від експериментів з іміджем, їхній результат припаде вам до душі.

Діва

Не ризикуйте. Все складеться добре, якщо ви будете поводитися обережно і не поспішатимете. Не потрібно абсолютно відмовлятися від будь-яких нових справ та проєктів — при досить серйозному підході ви швидко досягнете успіху. Також день є вдалим для спілкування в невимушеній обстановці. Можна обговорювати різні питання: від комерційних і виробничих до виключно особистих; у будь-якому разі шанси знайти рішення, яке влаштує всіх, дуже високі. У другій половині дня у Дів ймовірні грошові надходження та подарунки.

Терези

День починається дуже добре. Його перша половина підходить для ділових та особистих зустрічей, спілкування з близькими людьми та просто хорошими знайомими, а також романтичних побачень та любовних зізнань. Крім того, високим буде творчий потенціал Терезів, з'являться гарні ідеї. Однак у другій половині дня виникнуть проблеми. Вони не будуть серйозними, але зіпсувати настрій можуть. Намагайтеся зберігати оптимізм і не здавайтеся, доки не досягнете свого: цілеспрямованість буде щедро винагороджена.

Скорпіон

День складається не надто вдало, і багато в чому це ваша вина. Ви схильні потурати своїм забаганкам, йти на поводу у швидкоплинних бажань, відкладати справи, у тому числі важливі, заради розваг. Все це може призвести до збитків, втрат, інших неприємностей. Добре, якщо поряд будуть люди, які утримають вас від необачних вчинків. Разом з тим у неділю буде нагода добре відпочити, відновити сили. Багатьом Скорпіонам цей день принесе лише маленькі радощі, і представники знаку зроблять мудро, якщо задовольнятимуться ними.

Стрілець

Складний день. Можливі неприємності, незручні моменти, заплутані ситуації, з яких попри всі ваші старання не вдасться знайти вихід. Важко діяти послідовно: ви беретеся то за одне, то за інше, тому виникають хаос і плутанина, а досягти потрібних результатів не вдається. Також буде важко уникнути сімейних розбіжностей і суперечок. Виручить почуття гумору — добрі жарти Стрільців завжди до речі. Друга половина дня підходить для навчання та занять, що сприяють розширенню кругозору. Ви швидко засвоюєте корисну інформацію.

Козоріг

День приносить чимало проблем. Ви зможете вирішити їх, якщо підійдете до справи серйозно, будете уважні та обережні. Розраховувати на удачу Козорогам сьогодні не доводиться, потрібно впоратися самотужки — на щастя, сил у вас достатньо. Намагайтеся не провокувати конфліктів. Будь-які критичні зауваження з ваших вуст сьогодні звучать особливо прикро, жарти ваші здаються двозначними, похвала — нещирою, тому навіть із близькими дуже важко досягти порозуміння. А ось порозумітися з новими знайомими простіше: вони бачать у вас тільки хороше.

Водолій

Складний день, повний розбіжностей та суперечок. Ви намагаєтеся зберегти добрі стосунки, принаймні з близькими людьми, але виходить це погано: занадто велика нервова напруга, занадто гостро ви реагуєте на будь-які зауваження. Зменшити напруження пристрастей допоможе цікава справа; чим більше часу ви їй присвятите, тим краще почуватиметеся. На додачу у Водоліїв можливі фінансові проблеми, невдалі покупки, втрати. Перш ніж вирішувати будь-які питання щодо грошей, порадьтеся з близькими: їхні підказки будуть доречними.

Риби

Цікавий насичений день. Він не буде простим, але дозволить багато чого досягти, здійснити якісь сміливі задуми. Нехай перепони та труднощі вас не лякають: ви знайдете спосіб їх подолати. Можливе отримання приємних звісток, для багатьох Риб новини здалеку стануть початком великих змін на краще. А ще неділя добре підходить для спілкування з жінками: вони будуть і помічницями, і радницями, і союзницями. З чоловіками порозумітися складніше, оскільки вони рідко говорять відкрито і частіше обмежуються натяками, які ви не завжди розумієте правильно.

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