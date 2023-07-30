На концерті Тейлор Свіфт у США тисячі фанатів своїми танцями викликали землетрус

Шанувальники американської попзірки Тейлор Свіфт, яка нещодавно побила багаторічний рекорд Барбри Стрейзанд, влаштували у місті Сіетл під час двох її концертів землетрус. У буквальному значенні. Місцева науковиця Джекі Каплан-Ауербах заявила телеканалу CNN, що її прилади зафіксували під час двох шоу, які пройшли 22 та 23 липня на стадіоні Lumen Field сейсмічну активність, яка еквівалентна поземному поштовху магнітудою 2,3 бали.

Встановлено, що саме в ці моменти Свіфт виконувала свій хіт Shake It Off, і 144 тисяч фанатів стрибали та танцювали в екстазі.

Тейлор завершує свій гастрольний тур Eras Tour. Це її перше турне за п'ять років. Ажіотаж неймовірний. Квитки на концерти в США розкуповуються за лічені секунди. Мери міст, в яких вже пройшли виступи співачки, благали армію її шанувальників поводитися спокійніше. Поліція збивалася з ніг, намагаючись підтримати бодай видимість порядку.

Проте на те, що трапилося в Сіетлі, ніхто не очікував.

«Свіфтіс», як називають себе фанати Тейлор, побили рекорд, який було встановлено у цьому місті у 2011 році під час матчу з американського футболу. Тоді зустрічалися місцева команда «Сіетл Сіхокс» та «Нью-Орлеан Сейнтс». Уболівальники не змогли стримати захоплення, коли Маршон Лінч провів чудовий тачдаун та приніс господарям 6 переможних очок. Тоді сейсмічна активність у районі стадіону становила 2 бали.

Феномен отримав назву «Біст квейк» — «Звірячий землетрус». Тепер Сіетл випробував на собі «Свіфт квейк».

Тейлор після двох шоу в Сіетлі подякувала глядачам у Instagram. «Спасибі вам за все. За всі оплески, крики, стрибки, танці, співи на всю горлянку», — підкреслила співачка.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт цього року потрапила до списку Forbes найбагатших жінок у США, які самі заробили свої статки.

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