Тейлор Свіфт побила багаторічний рекорд Барбри Стрейзанд

Стало відомо про падіння багаторічного рекорду Барбри Стрейзанд. Легендарна американська співачка та актриса довгий час була володаркою неймовірного досягнення — 11 її альбомів посідали у різні роки перше місце у національному американському хіт-параді, який складає журнал Billboard. І ось тепер Барбру обійшла Тейлор Свіфт, яка завдяки творчості заробила колосальні статки і увійшла до сотні найбагатших жінок США.

За даними Billboard, її останній альбом Speak Now (Taylor's Version) очолив хіт-парад і став 12-м диском Свіфт, який досяг такого результату. Тейлор тепер є володаркою суперрекорду за кількістю альбомів № 1 серед жінок.

Але це не єдине досягнення, яке приніс співачці її новий альбом. Тейлор є тепер першою живою артисткою майже за 60 років із чотирма альбомами, які одночасно входять до топ-1.

Третій рекорд — Свіфт стала першою жінкою та живою солісткою, у якої 11 альбомів одночасно потрапили у чарт Billboard 200 (200 найкращих альбомів).

При цьому 33-річна діва у пісні Nothing New співає: «Господи, що зі мною станеться, коли я втрачу свою новизну?»

Навряд чи Свіфт варто зараз турбуватися про це. Співачка знаходиться на вершині популярності. Про це свідчать не лише хіт-паради та чарти, але також переповнені стадіони та зали, які збирає Тейлор під час цьогорічного турне Eras Tour. Її фанати постійно скаржаться, що квитків катастрофічно не вистачає. Сайти, які їх продають, не витримують напливу охочих та «лягають» під валом одночасних заходів користувачів.

Не дивно, що попдіва не знайшла часу для участі в подкасті Меган Маркл, чим дуже образила герцогиню Сассекську.

66

Читайте нас у Facebook та Instagram