Скандал у благородному сімействі: діти Алена Делона проти його коханки

Легендарному французькому акторові Алену Делону, який разом з Катрін Денев зачитав вірші Лесі Українки та Тараса Шевченка на французькому телебаченні, вже 87 років, але його особисте життя, як і раніше, продовжують стрясати скандали. І пов'язані вони, звичайно, з жінками. Його називали найкрасивішим і найсексуальнішим чоловіком у світовому кіно. Його бездонні блакитні очі підкорили серця багатьох знаменитих дам. Одні ставали коханками Делона, інші — дружинами. Але закінчувалося все завжди розлученням або скандальним розривом стосунків.

І ось у липні французькі ЗМІ дізналися, що від Алена пішла чергова жінка. Її звуть Хіромі Роллен. Їй 60 років, і вона японка за походженням. Їхні стосунки почалися 1989 року на зйомках одного з фільмів. Делон виконував головну роль, Роллен була асистентом режисера.

Ален Делон на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Зараз вона стверджує, що між ними швидко спалахнули почуття. Вони стали коханцями. У 2006 році Хіромі переїхала до Алена і стала жити з ним відкрито. У 2019 році, коли в нього стався інсульт, саме вона був поруч із ним. Вона допомагала йому відновлюватися. І Делон був готовий назвати її своєю дружиною офіційно.

Однак це не сподобалося його дорослим дітям. 58-річний Ентоні (син від шлюбу Алена з Наталі Бартелемі), 32-річна Анушка та 28-річний Ален-Фаб'єн (діти від зв'язку актора з голландською моделлю Розалі Ван Бремен) звинуватили Хіромі в тому, що вона використовує їхнього батька. Вони стверджують, що пані Роллен цікавлять тільки гроші.

І ось 5 липня вони просто виставили подругу батька за двері. Безцеремонно зібрали всі її речі, і їй довелося покинути особняк Делона Шато-де-ла-Брюлері, що розташований у селі Дюші-Монкорбон неподалік Парижа.

На цьому справа не закінчилася. Ентоні, Анушка і Ален-Фаб'єн найняли адвокатів, які склали позов із цілим списком звинувачень проти Роллен. Вони стверджують, що Хіромі була агресивна, поводилася брутально, і це проявлялося з кожним днем дедалі сильніше і сильніше. Вона нібито дозволяла собі знущатися над Аленом Делоном, як морально, так і фізично. Била його улюбленого собаку.

Ален і його син Ентоні після чергової виписки з лікарні 2021 року. Хіромі на задньому плані

Крім того, вони звинувачують Роллен у крадіжці великих сум грошей. Вона мала доступ до банківських рахунків їхнього батька. Багато витрат Хіромі просто не може пояснити.

Ще одне звинувачення полягає в тому, що Роллен 2019 року не повідомила нікого з дітей Делона, коли у нього стався інсульт. Тільки наступного дня Анушка зателефонувала батькові, як зазвичай, і їй сказали, що він потрапив до лікарні.

Діти Алена також категорично заперечують, що між ним і Хіромі був любовний зв'язок. За їхніми словами, пані Роллен найняли як асистентку, а потім і доглядальницю. Їй платили за ці послуги гроші. А вона уявила собі, що відіграє в житті знаменитого актора куди важливішу роль.

Хіромі теж найняла адвоката. Вона стверджує, що діти Делона ніколи не цікавилися його справами. Їх хвилювали і продовжують хвилювати тільки його гроші. І зараз вони скористалися його слабкістю, щоб позбутися її. Але здаватися вона не має наміру.

Важко сказати, хто говорить правду в цій історії. На кону статки Алена Делона, які оцінюються за найскромнішими підрахунками в 350 млн доларів.

Повідомляється, що днями до скромного житла Хіромі Роллен з'явилася поліція. У неї провели обшук. Також відбувся шестигодинний допит. Подробиці невідомі.

А що ж сам Ален Делон? Легендарного актора, схоже, цей скандал не хвилює. Чи він просто про нього нічого не знає? В останнє повірити важко, оскільки Делон стежить за новинами.

Він не був присутній на похоронах акторки та моделі Джейн Біркін у Парижі. Але відреагував на її смерть пронизливим співчуттям:

«Пішла, щоб приєднатися до свого Сержа, Ромі та всіх інших… ще один ангел. … Спасибі, спасибі, моя Джейн!»

Нагадаємо, Ален Делон, Джейн Біркін, Ромі Шнайдер і Моріс Роне зіграли разом у культовому фільмі «Басейн» 1969 року. У Делона тоді був у розпалі п'ятирічний роман зі Шнайдер. Біркін була закохана в поета, співака й актора Сержа Генсбура.

На фото в заголовку Ален Делон і Хіромі Роллен

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