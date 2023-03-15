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Катрін Денев та Ален Делон зачитали вірші Лесі Українки та Тараса Шевченка на французькому телебаченні

11:05 15 березня 2023
Катрін Денев та Ален Делон

Знамениті французькі актори Катрін Денев та Ален Делон, який раніше висловлював свою підтримку нашій країні в боротьбі з російськими окупантами, зачитали вірші українських поетів Тараса Шевченка та Лесі Українки. Світові зірки взяли участь у спецпроекті проекті «Обличчям до України» на французькому ТВ до річниці повномасштабної війни.

Катрін Денев на фоні жовто-блакитного прапора зачитала французькою вірш Лесі Українки «Надія», а Ален Делон — рядки Тараса Шевченка.

Так французький телеканал TV5 Monde висловив свою солідарність з українським народом.

Нагадаємо, багато світових зірок підтримують Україну, розповідають правду про війну та надають фінансову підтримку.

Адель, The Rolling Stones та інші світові зірки дадуть концерт на підтримку України.

Також знаменитості з багатьох країн світу звернулися до українців з нагоди річниці російського вторгнення. Серед них, зокрема, були Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон, Imagine Dragons, Тімоті Снайдер.

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