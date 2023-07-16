У Франції померла знаменита співачка та актриса Джейн Біркін (фото)

У неділю, 16 липня, у своєму будинку в Парижі померла знаменита співачка та актриса Джейн Біркін. Їй було 76 років. Причина смерті не називається, але відомо, що Джейн багато років боролася з лейкемією. Вона також мала інші серйозні проблеми зі здоров'ям.

За словами друга сім'ї, Біркін знайшла мертвою вранці доглядальниця, яка прийшла, як завжди, допомагати їй.

Лейкемію у Джейн діагностували 2002 року. Після цього вона рішуче відмовилася від алкоголю, яким раніше зловживала. 2021 року Біркін перенесла інсульт і була змушена скасувати концерти. Торік у березні, коли співачка знову була готова виступати на сцені, їй завадив це зробити перелом лопатки.

Джейн Біркін народилася в Лондоні 14 грудня 1946 року в сім'ї морського офіцера та актриси Джуді Кемпбелл. У 18 років вона вийшла заміж за композитора Джона Баррі, який прославився тим, що написав головну мелодію для фільмів про Джеймса Бонда. Біркін народила у шлюбі з ним дочку Кейт, але незабаром після цього подружжя розлучилося.

1966 року Джейн зі скандалом дебютувала в кіно. Вона знялася тоді у Мікеланджело Антоніоні у його фільмі «Фотозбільшення». Картина відразу стала культовою. Її досі називають гімном свінгуючим шістдесятим. Юна Біркін, яка на той момент за законами багатьох країн ще не була повнолітньою, викликала фурор, знявшись повністю оголеною. Фронтальна сцена з нею викликала скандал, але зробила її одночасно найпопулярнішою молодою актрисою в Європі.

Джейн Біркін була іконою моди 1970-х

Біркін запросили до Франції. Там вона одночасно знімалася у двох фільмах. Першим був також ставший культовим «Басейн» Жака Дере. У цьому психологічному трилері Джейн зіграла разом із визнаними зірками французького кіно Аленом Делоном, Ромі Шнайдер та Морісом Роне.

Другий фільм визначив її подальше життя. Це був «Слоган», на зйомках якого вона закохалася у Сержа Генсбура. Легендарний співак, поет і актор був у захваті від Джейн. Біркін анітрохи не бентежила різниця у віці між ними — 18 років. Їхній роман, за яким уважно стежили всі західні газети, тривав 13 років.

Роман Біркін із Сержем Генсбуром тривав 13 років

Пара вела скандально богемний спосіб життя. Генсбур і Біркін не приховували своїх гедоністичних поглядів. Саме Серж привчив Джейн до алкоголю.

1969 року вони записали дуетом пісню Je T'aime… Moi Non Plus. Ця чуттєва композиція миттєво здобула шалену популярність, але у низці країн її заборонили, назвавши порнографічною. Справа в тому, що Біркін видає звуки та пристрасні зітхання, які характерні для статевого акту.

Генсбур так і не одружився з Біркін — навіть після того, як вона народила йому дочку. Шарлотта Генсбур пішла стопами батьків і теж стала відомою актрисою та співачкою.

Джейн із дочкою Шарлоттою Генсбур

Роман із Сержем став причиною того, що Джейн вирішила жити у Франції. Вона полюбила цю країну, її культуру, історію. І Франція відповіла їй взаємністю. Біркін стала іконою моди. У своїх розкльошених джинсах, мінісукнях та сміливих топах Джейн була ідеальною дівчиною 1970-х. 1984 року будинок моди Hermes назвав на її честь свою сумку — Birkin. Ця модель досі користується у модниць популярністю і коштує шалених грошей.

Розлучившись із Генсбуром у 1980 році, Біркін продовжила кар'єру співачки та актриси у Франції. Вона знялася у двох комедіях з П'єром Рішаром («Він починає сердитися» і «Не упускай з поля зору»), в трагікомедії «Божевільний баранчик» (її партнерами стали Ромі Шнайдер і Жан-Луї Трентіньян), двох екранізаціях детективів Агати Крісті («Смерть» на Нілі" та «Зло під сонцем») та багатьох інших фільмах. Її останньою роботою в кіно став фільм Бертрана Таверньє «Набережна Орсе».

Біркін зіграла приблизно у 70 фільмах. Багато з них зняли визначні режисери. Крім уже згаданих вище, це Жан-Люк Годар, Ален Рене, Джеймс Айворі та Аньєс Варда.

Біркін зіграла майже у 70 фільмах

Не забула про Біркін і Великобританія. У 2001 році Джейн була вшанована Орденом Британської імперії (OBE) за заслуги у розвитку британсько-французьких культурних відносин.

Після розлучення з Генсбуром Біркін познайомилася з режисером Жаком Дуайоном. 1982 року у них народилася дочка Лу Дуайон, яка згодом теж стала співачкою.

Джейн та Лу розлучилися у 1990-х роках. Причиною стали почуття, які Біркін, як і раніше, відчувала до Генсбура. Серж, хронічний алкоголік, помер від серцевого нападу 1991 року у віці 62 років. І Джейн глибоко переживала його смерть.

Після Дуайона у Біркін були недовгі стосунки з французьким письменником Олів'є Роленом.

У 2013 році за нез'ясованих досі обставин померла старша дочка Джейн Кейт Баррі. Очевидно, вона наклала на себе руки.

Раніше"ФАКТИ" повідомляли, що 11 липня в Парижі на 95-му році життя помер всесвітньо відомий письменник Мілан Кундера. А у травні цього року в США пішла з життя легендарна Тіна Тернер.

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